Октябрь – прекрасное время для путешествий, ведь учебный год уже начался, а до зимних праздников еще далеко. В отличие от переменчивой осенней погоды дома, количество солнечных часов во многих уголках мира остается стабильным.

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Кроме того, осенние поездки часто значительно выгоднее для бюджета и позволяют избежать изнурительной летней жары. От южноевропейских городов до тропических уголков Южного полушария – перед путешественниками открывается прекрасная возможность совместить пляжный отдых с насыщенной культурной программой, отмечает издание independent.co.uk.

Севилья, Испания

Самый жаркий город континентальной Европы в октябре становится чрезвычайно комфортным для прогулок. Средняя температура составляет 21 °C, а дневные максимумы достигают приятных 27 °C при семи часах солнца ежедневно.

Путешественникам стоит познакомиться с мавританским наследием во дворце Каса-де-Пилатос, посетить Золотую башню, дворцовый комплекс Алькасар, а также величественный Готический собор с башней Хиральда. Для отдыха прекрасно подойдут набережная реки Гвадалквивир, парк Марии-Луизы и площадь Испании.

Валлетта, Мальта

Октябрь на Мальте относится к межсезонью, однако столица встречает гостей высокими температурами около 25 °C и семью часами солнца в день. Город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает грандиозными укреплениями, собором Святого Иоанна, фортом Сент-Эльмо и Дворцом Великого магистра.

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В портовой зоне склады XVIII века превращены в рестораны и магазины, а зеленые зоны представлены садами Барракки. Кроме того, в начале октября в городе проходит ежегодный фестиваль искусств Notte Bianca.

Оаху, Гавайи, США

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Хотя все гавайские острова поражают идиллическими пейзажами, Оаху выделяется высокими температурами до 29 °C и восемью часами солнца каждый день. Гонолулу сочетает в себе черты современного мегаполиса, прибрежные пляжи и тропические леса. Главным украшением острова являются белоснежные пляжи Вайкики и Ланикай.

Сардиния, Италия

Итальянский остров остается прекрасным выбором для наслаждения последним осенним солнцем со средней температурой 18 °C и максимальными показателями до 22 °C (шесть солнечных часов в день). На побережьях Коста-Смеральда и Кала-Голоритце можно позагорать или заняться водными видами спорта в теплых морских водах.

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Помимо пляжей, остров привлекает живописными городками (Альгеро, Боза, Сан-Теодоро) со средневековыми замками и красочными домами, а также национальными парками Асинара и Дженнардженту.

Кипр

Кипр – одно из самых теплых мест Европы в октябре: средняя температура здесь составляет 23 °C, днем тепло – около 25 °C, а солнце светит по восемь часов в день. Остров имеет богатую историю с античными и средневековыми достопримечательностями, среди которых Гробницы королей, замок Колосс и древний город Курион.

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Современный Кипр привлекает чистыми пляжами, средиземноморской кухней и традиционными деревнями, такими как Омодос и Лефкара.

Алгарве, Португалия

Южный регион Португалии получает столько же солнечного света, сколько и Калифорния, гарантируя в октябре около семи часов солнца в день и среднюю температуру 23 °C.

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Алгарве славится мягким песчаным побережьем и прекрасными пешеходными маршрутами, в частности старинным паломническим путем Via Algarviana. Любителям истории будет интересно посетить старый город Фару и его уникальную Часовню костей.

Маврикий

Островное государство в Индийском океане предлагает в октябре идеальную погоду со средней температурой 22 °C и дневными максимумами до 27 °C (восемь часов солнца). На коралловых рифах популярны дайвинг, сноркелинг, плавание, а также катание на каяках.

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На суше расположены тропические национальные парки Блэк-Ривер-Горджес и Касела, а городки Флик-ан-Флак и Гранд-Бе обеспечивают комфортный дневной и вечерний отдых.

Родос, Греция

Исторический остров Родос, где когда-то находилось одно из чудес света – Колосс Родосский, в октябре дарит восемь часов солнца в день и среднесуточную температуру 22 °C. Старый город Родоса внесен в список ЮНЕСКО и сохранил средневековые укрепления и узкие известняковые улочки.

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Пляжи в Линдосе и Фалираки идеально подходят для купания в Эгейском море, после чего можно заглянуть в местные таверны, чтобы отведать традиционные мезе.

Кейптаун, ЮАР

В октябре в Кейптауне начинается весна, когда средняя температура составляет 20 °C, а дневные максимумы держатся на уровне комфортных 22 °C при девяти часах солнечного света. Город сочетает урбанистический стиль с уникальной природой: здесь расположены районы V&A Waterfront, Кемпс-Бэй, Бо-Каап, а рядом – Ботанический сад Кирстенбош и национальные парки.

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Для любителей активного отдыха открыты маршруты для восхождения на горы "Львиная голова" и "Столовая", с которых открывается панорама на город и песчаные бухты.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

С приближением южного лета температура в Рио начинает расти (около пяти часов солнца в день), что делает октябрь выгодным месяцем для поездки до пика роста цен. Классический маршрут включает осмотр статуи Христа-Спасителя, ночную жизнь в районе Лапа и прогулки по уютной Санта-Терезе.

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Среди культовых пляжей города выделяются всемирно известная Копакабана и живописная Ипанема.

OBOZ.UA писал, какие азиатские направления предлагают идеальный осенний отдых.

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