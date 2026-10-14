Дворцы 17 века и доступные цены: туристам посоветовали удивительный город во Франции
В то время как большинство туристов выбирают столицу или Лазурный берег, Лилль открывает совершенно иную сторону Франции – уютную, аутентичную и гораздо более доступную. Город с населением агломерации более 1,2 миллиона жителей расположен на стыке Франции, Бельгии и Нидерландов и уже прогнозирует рост ночевок более чем на 10% в 2026 году.
Здесь можно прогуляться среди дворцов XVII века, насладиться фламандской кухней и пивом, а затем быстро добраться до Лондона, Брюсселя или Амстердама. Именно поэтому эксперты все чаще советуют выбирать Лилль в качестве основной точки путешествия, а не просто транзитной остановки.
Почему Лилль внезапно стал популярным
До недавнего времени город оставался в тени более известных французских направлений. Однако в 2026 году он демонстрирует стабильный рост туристического потока: заполняемость отелей летом превышала 71%, а доля иностранных гостей заметно увеличилась. Лилль предлагает атмосферу настоящего европейского перекрестка без сумасшедших толп и завышенных цен Парижа.
Расположение и транспортное сообщение
Город находится буквально на границе с Бельгией, в получасе езды на поезде от Кортрейка. До Лондона – 1 час 22 минуты на Eurostar, до Парижа – около часа, до Брюсселя – всего 35 минут, а до Амстердама – около 2 часов 50 минут.
Метрополитен Лилля – второй по протяженности во Франции после парижского (60 станций), при этом дневной проездной стоит около 5,30 доллара (примерно 240 грн).
Культурные сокровища Старого города
Сердце Лилля – квартал Вье-Лилль с мощеными улочками, фламандскими кирпичными домами и укромными двориками. Главная площадь Гранд-Плас окружена роскошными фасадами, а самое известное здание – Вье-Бурса с ренессансным внутренним двориком и книжным рынком. Среди обязательных для посещения мест:
- Дворец изящных искусств (один из крупнейших музеев Франции за пределами Парижа);
- Кафедральный собор Нотр-Дам-де-ла-Трей;
- Цитадель XVII века в форме звезды;
- Дом-музей Шарля де Голля (он родился именно здесь);
- Порт-де-Пари – триумфальная арка XVII века.
Кухня и пивная культура
Лилль часто называют "мини-Бельгией". Здесь стоит попробовать карбонад фламанд – говядину, тушеную в темном пиве, а также потивлеш – холодный мясной террин. Сладкое – "мервейо" (безе со сливками и шоколадной стружкой). Пиво в местных барах стоит 5-7 долларов за пол-литра (примерно 225-315 грн).
Сколько стоит отдых в Лилле
- Вафля или картошка фри на вынос – 3,50-5,50 $ (160-250 грн)
- Бокал пива 0,5 л – 5-7 $ (225-315 грн)
- Кофе в кафе Старого города – 3-4 $ (135-180 грн)
- Основное блюдо в ресторане – 16-23 $ (720-1035 грн)
- Трехразовое питание среднего уровня – 45-57 $ (2020-2560 грн)
- Место в хостеле – 17-28 $ (765-1260 грн)
- Трехзвездочный отель – 99-125 $ (4450-5625 грн)
- Четырехзвездочный отель – 125-205 $ (5625-–9225 грн)
- Билет на метро – 2,40 $ (110 грн),
- дневной проездной – 5,30 $ (240 грн)
- Вход в крупные музеи – 4,50-8 $ (200-360 грн)
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