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Не Тенерифе: назван лучший европейский остров для зимнего отдыха

Елена БылимЕлена Былим
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Не Тенерифе: назван лучший европейский остров для зимнего отдыха
Остров Лансароте. Источник: unsplash.com/@michaellammli

С наступлением холодов всё больше туристов ищут места в Европе, где можно насладиться солнцем и теплом даже осенью и зимой. Одним из самых привлекательных направлений для такого путешествия считается испанский остров Лансароте, расположенный в составе Канарского архипелага у северо-западного побережья Африки.

По данным британской метеорологической службы Met Office, в октябре средняя температура воздуха здесь составляет 26,8 °C. Помимо комфортной погоды, остров предлагает пляжи, курортные городки и возможности как для активного, так и для спокойного отдыха, пишет Daily Express.

Чем привлекает туристов Лансароте

Канарские острова уже много лет остаются популярным направлением для туристов из Великобритании и других европейских стран. Лансароте особенно отличается теплой погодой в осенний период. В октябре здесь можно рассчитывать примерно на семь солнечных часов в день, а ночная температура обычно опускается до 19 °C. Среднее количество осадков составляет около 11 мм в месяц, а скорость ветра уменьшается по сравнению с летним сезоном.

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Не Тенерифе: назван лучший европейский остров для зимнего отдыха

Лучший остров в Европе. Источник: Гернот Келлер/gernot-keller.com/wikimedia.org

На острове есть курорты с разной атмосферой и инфраструктурой. Пуэрто-дель-Кармен подойдет тем, кто ищет оживленную ночную жизнь и доступные отели, тогда как Коста-Тегисе чаще выбирают для семейных путешествий. Плайя-Бланка привлекает пляжами и более спокойной атмосферой, а столица острова Арресифе позволяет поближе познакомиться с местной культурой и кухней. Таким образом, Лансароте может заинтересовать разные категории путешественников.

Где ещё тепло в октябре: список направлений

Еще одно преимущество путешествия на Лансароте осенью — возможность найти более выгодные авиабилеты. По данным британского издания, в этот период перелёты могут стоить дешевле, чем в разгар туристического сезона. В то же время в летние месяцы остров принимает значительное количество посетителей, что вызывает беспокойство местных жителей из-за чрезмерной туристической нагрузки.

Не Тенерифе: назван лучший европейский остров для зимнего отдыха

Лансароте. Источник: Lviatour/wikimedia.org

Лансароте также вошел в список направлений с самыми высокими средними температурами в октябре. Список включает как европейские курорты, так и города за пределами Европы:

  1. Канкун, Мексика – 32,9 °C.
  2. Марракеш, Марокко – 28,3 °C.
  3. Шарм-эль-Шейх, Египет – 28 °C.
  4. Лансароте, Испания – 26,8 °C.
  5. Кипр – 26,7 °C.
  6. Гран-Канария, Испания – 26,4 °C.
  7. Кос, Греция – 26 °C.
  8. Рио-де-Жанейро, Бразилия – 26 °C.
  9. Алгарве, Португалия – 23,2 °C.
  10. Рим, Италия – 22,4 °C.

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