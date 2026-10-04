Напоминает дворец: вокзал в Индии назвали одним из самых красивых в мире. Фото

Железнодорожный вокзал в Мумбаи завоевал мировую известность как одно из величественнейших и красивейших транспортных сооружений на планете, своим размахом напоминающее настоящий дворец. Вместо привычной серой инфраструктуры пассажиры попадают под монументальные своды, украшенные элегантными башнями, резными арками и красочными витражами.

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Эта уникальная достопримечательность, построенная в конце XIX века, была призвана превратить тогдашний Бомбей в ключевой торговый центр региона. Сегодня сооружение является не просто важным транспортным узлом, но и официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также главным архитектурным символом города.

Симбиоз двух культур и величественное сооружение

История создания этого архитектурного шедевра уходит корнями в 1878 год, когда проект вокзала для Большой индийской полуостровной железной дороги поручили британскому архитектору Фредерику Уильяму Стивенсу.

Строительство комплекса длилось около десятилетия, ведь по замыслу сооружение должно было служить не только для пассажиропотока, но и размещать главную административную штаб-квартиру железнодорожной компании.

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Главная ценность здания заключается в гармоничном сочетании западных и восточных традиций:

Архитектурный стиль : викторианское неоготическое возрождение уверенно переплетается с традиционным индийским декором.

: викторианское неоготическое возрождение уверенно переплетается с традиционным индийским декором. Символический фасад : каменные стены украшены детализированными скульптурами, горгульями, растительными орнаментами и аллегорическими фигурами.

: каменные стены украшены детализированными скульптурами, горгульями, растительными орнаментами и аллегорическими фигурами. Геральдические акценты: у главного входа расположены скульптуры льва и тигра, олицетворяющие союз Великобритании и Индии.

Свет прогресса и роскошь интерьеров

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Самой высокой точкой архитектурного ансамбля является величественный центральный купол, который венчает статуя женщины с факелом и колесом в руках. Эта аллегорическая фигура символизирует технический прогресс, модернизацию и неуклонное развитие, которые железная дорога принесла в регион более века назад.

Не менее впечатляющим является внутреннее убранство вокзала:

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Звездный зал : бывший зал бронирования билетов украшен итальянским мрамором и голубым индийским камнем.

: бывший зал бронирования билетов украшен итальянским мрамором и голубым индийским камнем. Декоративные элементы: колонны, своды и высокие витражные окна созданы благодаря совместной работе европейских инженеров и местных ремесленников.

В отличие от большинства подобных исторических сооружений, которые со временем превращаются в тихие музеи, терминал имени Чхатрапати Шиваджи Махараджа остается основой транспортного сообщения Мумбаи. По данным ЮНЕСКО, ежедневно через его платформы проходят более трех миллионов горожан и гостей, обслуживая как пригородные, так и дальнемагистральные рейсы.

Сохранив свою первоначальную аутентичность и структурную целостность, вокзал продолжает выполнять свою главную миссию: ежедневно соединять судьбы миллионов путешественников, даря им возможность прикоснуться к мировому архитектурному наследию.

OBOZ.UA ранее писал о худших европейских аэропортах.