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Можно купаться даже в октябре: куда ехать в отпуск в Европе

Елена БылимЕлена Былим
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Можно купаться даже в октябре: куда ехать в отпуск в Европе
Мальта, отдых у воды. Источник: unsplash.com/@magdaleny

В октябре необязательно заканчивать летний отдых в Европе, ведь на некоторых средиземноморских островах еще можно наслаждаться солнцем и купанием. Одним из таких направлений является Мальта – небольшой архипелаг, где сочетаются комфортная для прогулок погода, бирюзовое море и богатое историческое наследие.

Здесь можно чередовать пляжный отдых с экскурсиями по старинным городам, посещением храмов и морскими прогулками. На канале PRO TV рассказали, какие места стоит включить в маршрут осеннего путешествия на Мальту.

Чем привлекает Мальта осенью

Мальтийский архипелаг расположен в центральной части Средиземного моря и известен сочетанием исторических памятников и живописных побережий. Даже в октябре условия здесь могут оставаться благоприятными для пляжного отдыха, хотя температура воздуха и воды зависит от конкретных погодных условий.

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Можно купаться даже в октябре: куда ехать в отпуск в Европе

Отпуск на Мальте. Источник: unsplash.com/@ribar_500

Одно из преимуществ острова – небольшие расстояния между туристическими достопримечательностями. Добраться из одного конца Мальты в другой при благоприятных дорожных условиях можно примерно за 30 минут. Для передвижения туристы могут пользоваться общественным транспортом, такси или сервисами совместных поездок.

Валлетта: историческое сердце архипелага

Столица Мальты Валлетта – город-крепость, основанный в 1566 году. Ее исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а значительную часть достопримечательностей можно осмотреть во время пешей прогулки по узким улочкам.

Можно купаться даже в октябре: куда ехать в отпуск в Европе

Валлетта. Источник: unsplash.com/@jannerboy62

Одним из самых известных сооружений столицы является собор Святого Иоанна, возведенный во второй половине XVI века. За сдержанным внешним видом скрывается роскошный интерьер с барочными украшениями, росписями, позолотой и скульптурами. Особое внимание привлекает пол, выложенный сотнями разноцветных мраморных надгробных плит рыцарей Мальтийского ордена.

Еще одно место, которое стоит посетить, – сады Верхней Барракки. С обзорной площадки открывается панорама Большой гавани и Трех городов. Здесь также можно увидеть традиционный пушечный салют с Салютной батареи, который обычно проводится в полдень и в 16:00.

Можно купаться даже в октябре: куда ехать в отпуск в Европе

Сады Верхней Барракки. Источник: Robin & Bazylek/Flickr/wikimedia.org

Мдина и Три города

Мдина расположена на холме в центральной части острова и в прошлом была столицей Мальты. Ее называют "Тихим городом" благодаря спокойной атмосфере, узким улочкам и старинной архитектуре. За оборонительными стенами сохранились известняковые дворцы и церкви, а число постоянных жителей составляет менее 300 человек. Мдина также известна благодаря съемкам отдельных сцен сериала "Игра престолов".

Можно купаться даже в октябре: куда ехать в отпуск в Европе

Мдина. Источник: R Muscat/wikimedia.org

Напротив Валлетты, через Большую гавань, расположены Витториоза, Сенглеа и Коспикуа. Эти три города имеют древнюю историю и связаны с первыми поселениями рыцарей Ордена Святого Иоанна на Мальте в XVI веке. Добраться сюда можно, в частности, на традиционной мальтийской лодке dgħajsa, которую используют для переправы через гавань.

Комино и Голубая лагуна

Тем, кто ищет живописные места у моря, стоит отправиться на Комино – один из самых маленьких обитаемых островов архипелага, расположенный между Мальтой и Гозо. Здесь почти нет автомобилей, а застройка и инфраструктура значительно менее развиты, чем на главном острове.

Можно купаться даже в октябре: куда ехать в отпуск в Европе

Голубая лагуна. Источник: Yulia K/wikimedia.org

Самая известная природная достопримечательность Комино – Голубая лагуна. Ее прозрачная бирюзовая вода, скалистые берега и небольшой остров Коминотто создают характерный средиземноморский пейзаж. Это популярное место для купания, однако осенью перед поездкой стоит проверить погоду и условия морских экскурсий.

Бассейн Святого Петра

На юго-востоке Мальты, недалеко от рыбацкой деревни Маршашлокк, расположен Бассейн Святого Петра. Это естественное углубление в известняковых скалах, заполненное морской водой насыщенного голубого оттенка.

Можно купаться даже в октябре: куда ехать в отпуск в Европе

Бассейн Святого Петра. Источник: Giuseppe Milo/flickr.com//wikimedia.org

Плоские скалистые поверхности вокруг бассейна подходят для отдыха на солнце, а некоторые посетители прыгают оттуда в воду. В то же время следует учитывать скользкие камни, глубину, волны и отсутствие привычных пляжных удобств. При неблагоприятной погоде купание здесь может быть опасным.

Соляные бассейны Гозо и Голубой грот

На северном побережье острова Гозо можно увидеть соляные бассейны залива Ксвейни. Их геометрические формы высечены в прибрежной известняковой породе, образуя необычный ландшафт. Традиция добычи морской соли сохраняется здесь на протяжении многих поколений, хотя пик сезона обычно приходится на более теплые месяцы.

Можно купаться даже в октябре: куда ехать в отпуск в Европе

Гозо. Источник: August Dominus/wikimedia.org

Еще одна знаменитая достопримечательность – Голубой грот на южном побережье Мальты. Это система морских пещер, в которых солнечный свет придает воде яркие голубые оттенки. Увидеть грот вблизи можно во время прогулки на традиционной лодке, отправляющейся из небольшого порта. Такая экскурсия длится примерно 25 минут, но ее проведение зависит от состояния моря.

OBOZ.UA предлагает узнать о хорватском острове, который покоряет туристов своими предложениями для отдыха.

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