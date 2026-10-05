Малоизвестный итальянский город внезапно стал популярным: чем он поражает

Кальяри, расположенный на юге Сардинии, стремительно набирает популярность среди путешественников, ищущих альтернативу переполненным туристами городам Италии. За первые восемь месяцев 2026 года международный пассажиропоток его аэропорта вырос на 12,1%.

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При этом город сочетает в себе древние руины, средневековые кварталы и пляжи, напоминающие карибские курорты. Еще одна причина обратить внимание на Кальяри – возможность отдохнуть здесь дешевле, чем во многих популярных итальянских туристических центрах, отмечает издание Travel Off Path.

Древний Кальяри

Исторический центр города состоит из нескольких районов, среди которых особенно выделяются приморская Марина, Стампаце и расположенный на холме укрепленный квартал Кастелло. Здесь можно увидеть кафедральный собор Кальяри, средневековую башню Торре-дель-Элефанте и бастион Сен-Реми с панорамными террасами. Больше всего впечатляет римский амфитеатр I века, значительная часть которого была высечена непосредственно в склоне известнякового холма.

Вне основных туристических маршрутов расположен некрополь Тувикседду – масштабный комплекс, состоящий примерно из тысячи высеченных в скале захоронений, связанных с финикийско-пуническим прошлым острова.

Сам Кальяри также отличается необычным культурным колоритом: в его архитектуре ощущается влияние различных средиземноморских цивилизаций, в частности Испании, под властью которой Сардиния находилась почти четыре столетия.

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Пляжи и отдых у моря

Одним из главных преимуществ Кальяри является то, что для пляжного отдыха не нужно покидать город. Пляж Поетто расположен примерно в 15 минутах езды от центра, простирается почти на 8 км и славится светлым песком и прозрачной водой. Еще более живописно побережье вблизи Вилласимиуса, примерно в часе езды на восток, где туристов ждут белые песчаные пляжи, ярко-голубое море и мелководные лагуны с фламинго.

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К западу от города, примерно в 1 часу 15 минутах езды, расположен пляж Туэрредда, напоминающий небольшую бухту с белым песком и зеленым островком напротив. Еще один вариант – дикий Сю-Джудеу с дюнами и мелкой бирюзовой водой. Благодаря южному расположению Сардинии осень здесь остается относительно теплой: в октябре дневная температура в среднем составляет около 23 °C, а море прогревается примерно до 22 °C.

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Сколько стоит отдых в Кальяри

Кальяри может быть привлекательным не только благодаря достопримечательностям и морю, но и благодаря стоимости отдыха. В октябре номера в отелях с хорошими отзывами в центре города можно найти примерно за $90-110 (4 048-4 948 грн) за ночь, а обычный обед или ужин обойдется примерно в $17-28 (765-1 259 грн) на человека. В местных ресторанах популярны традиционные сардинские блюда, в частности паста malloreddus, морепродукты и другие региональные деликатесы.

Пицца в недорогой пиццерии стоит около 9-16 долларов (405-720 грн),

паста – $14-22 (630-990 грн),

основное блюдо из мяса или морепродуктов – $17-28 (765-1 259 грн),

три блюда в ресторане среднего уровня обойдутся примерно в $34-62 (1 529-2 789 грн) на человека без напитков.

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В то же время проживание в гостевом доме стоит около $85-140 (3 823-6 297 грн) за ночь, в трехзвездочном отеле – $100-180 (4 498-8 096 грн), а номер в роскошном отеле – от $285-500 (12 819-22 490 грн).

Еще одним преимуществом Кальяри является относительно доступный городской транспорт и развлечения:

90-минутный билет на общественный транспорт стоит около $1,50 (67 грн),

вход в музеи и археологические памятники – примерно $3,50-11 (157-495 грн).

За два шезлонга и зонт на пляже Поетто придется заплатить около $25-33 (1 125-1 484 грн). В популярном местном ресторане полноценный ужин из трех блюд с напитком может стоить около $40-55 (1 799-2 474 грн).

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Несмотря на туристический бум, Кальяри пока не превратился в аналог Рима или Венеции с огромными толпами. В 2024 году город принял чуть менее 400 тысяч туристов, поэтому он остается значительно спокойнее самых известных туристических центров Италии. Именно сочетание истории, пляжей, местной атмосферы и умеренных цен может сделать столицу Сардинии одним из самых интересных направлений для путешествий в ближайшие годы.

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