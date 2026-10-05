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Маленькая страна Европы стала популярной среди туристов: там есть только один McDonald's

Елена Былим
Елена Былим
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Маленькая страна Европы стала популярной среди туристов: там есть только один McDonald's
Лихтенштейн. Источник: unsplash.com/@lnlnln

Небольшое европейское государство Лихтенштейн все чаще привлекает путешественников, ищущих уединения вдали от шумных мегаполисов и популярных курортов. Эта уютная страна расположена в самом сердце Альп, предлагая гостям удивительные горные панорамы и аутентичную атмосферу.

Одной из ее уникальных особенностей является полное отсутствие крупных международных гостиничных сетей или популярных кафе, а единственный на всю страну McDonald’s работает в столице – Вадуце. При этом крошечное государство способно удивить даже самых взыскательных туристов разнообразием активного отдыха и богатым культурным наследием, отмечает издание DailyMail.

Отсутствие массового туризма и аутентичный уют

Лихтенштейн остается одной из наименее посещаемых стран континента, что делает его настоящим убежищем для любителей спокойного отдыха. Здесь вы не найдете привычного для большинства курортов гипертрофированного сервиса или большого количества сетевых брендов. Единственным представителем глобального фаст-фуда на всю страну является заведение McDonald’s в Вадуце, которое, впрочем, пользуется немалым спросом. Вместо шумных толп гостей вас встретит тишина альпийских лугов и спокойная атмосфера маленьких деревень.

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Сказочная столица и королевские традиции

Несмотря на статус столицы, Вадуц по численности населения скорее напоминает уютную деревушку, где проживает около 6 тысяч человек. Над городом возвышается величественный средневековый замок XII века, который служит официальной резиденцией действующего князя Ганса-Адама II. Кроме того, в столице расположены кафедральный собор и современное здание парламента. Благодаря своему нейтралитету во время Второй мировой войны страна сохранила историческую застройку и памятники, среди которых особое место занимает Часовня Мира.

Маленькая страна Европы стала популярной среди туристов: там есть только один McDonald's

Вадуц, Ліхтенштейн. Источник: unsplash.com/@ondrejbocek

Самая плотная сеть пешеходных маршрутов в Европе

Для любителей активного отдыха княжество предлагает более 400 километров ухоженных троп, что делает его сеть маршрутов одной из самых плотных в Европе. Популярный 75-километровый "Путь Лихтенштейна" позволяет охватить самые живописные уголки страны. Высокогорный поселок Мальбун является прекрасной базой для летних пеших прогулок и зимнего катания на лыжах. На вершинах туристов ждут смотровые площадки, кресельные подъемники и высокогорные кафе с панорамными видами.

Маленькая страна Европы стала популярной среди туристов: там есть только один McDonald's

Мальбун, Ліхтенштейн. Источник: unsplash.com/@etienneflorent

Кулинарные традиции и гастрономические открытия

После длительных прогулок по горным тропам местные заведения предлагают сытные блюда традиционной кухни. Главным национальным блюдом считается "Кезешпецле" (Käsknöpfle) – нежные маленькие клецки, обильно покрытые расплавленным сыром и карамелизированным луком.

Маленькая страна Европы стала популярной среди туристов: там есть только один McDonald's

Кезешпецле. Источник: Takeaway/wikimedia.org

Помимо традиционных ресторанов, путешественников удивляют фермерские торговые автоматы, где можно приобрести свежий местный мед, домашнюю пасту и натуральное молоко напрямую от производителей.

OBOZ.UA ранее писал о том, почему Лихтенштейн считается наименее популярным туристическим направлением.

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