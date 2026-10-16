Куда в Европе поехать на Хэллоуин: назван город с лучшей атмосферой
Осень традиционно становится сезоном мистических историй, тематических развлечений и путешествий в места с мрачной историей. Накануне Хэллоуина туристическая компания Iglu Cruise обнародовала рейтинг десяти европейских городов, которые лучше всего подходят для такого отдыха.
В ходе исследования эксперты учли историческую архитектуру, количество экскурсий о привидениях, интерес туристов к таким маршрутам и время захода солнца 31 октября. Первое место занял Эдинбург, опередивший Лондон, Рим и другие популярные туристические направления.
Эдинбург – лидер рейтинга городов для Хэллоуина
Шотландская столица получила 55,5 балла из 100 возможных в составленном Iglu Cruise "Европейском индексе призраков". Город привлекает туристов средневековой архитектурой, старинными захоронениями и подземными помещениями, окутанными легендами.
Важную роль в этом сыграл интерес путешественников к тематическим экскурсиям: туры по местам, связанным с привидениями, в Эдинбурге собрали почти 17 тысяч отзывов. Кроме того, 31 октября солнце здесь садится в 16:34, что создает подходящую атмосферу для вечерних прогулок по историческому центру.
Среди мест, которые стоит посетить ценителям мистики, исследователи выделили:
- кладбище Грейфрайерс, история которого уходит корнями в XVI век,
- подземный комплекс Real Mary King’s Close с сохранившимися проходами XVII века.
Обе локации позволяют поближе познакомиться с прошлым города и услышать истории, которые стали частью его жуткой репутации.
Какие города вошли в десятку лучших
При составлении рейтинга Iglu Cruise проанализировала 40 крупных городов Европы, используя данные OpenStreetMap, Tripadvisor и Google Trends. Наибольший вес имели историческая архитектура и спрос на экскурсии о привидениях — по 30% каждая. Еще 20% составляли предложение тематических туров и 20% — время захода солнца в ночь на Хэллоуин. По результатам исследования десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Эдинбург, Шотландия
- Лондон, Англия
- Рим, Италия
- Прага, Чешская Республика
- Йорк, Англия
- Вена, Австрия
- Будапешт, Венгрия
- Стокгольм, Швеция
- Лиссабон, Португалия
- Брашов, Румыния
Таким образом, для мистического путешествия на Хэллоуин туристы могут выбирать не только известные достопримечательности, но и места с древними легендами, подземными сооружениями и необычными историями.
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