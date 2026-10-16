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Куда в Европе поехать на Хэллоуин: назван город с лучшей атмосферой

Елена БылимЕлена Былим
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Куда в Европе поехать на Хэллоуин: назван город с лучшей атмосферой
Хеллоуинский карнавал. Источник: pexels.com/uk-ua/@dany-arriaga-629175657

Осень традиционно становится сезоном мистических историй, тематических развлечений и путешествий в места с мрачной историей. Накануне Хэллоуина туристическая компания Iglu Cruise обнародовала рейтинг десяти европейских городов, которые лучше всего подходят для такого отдыха.

В ходе исследования эксперты учли историческую архитектуру, количество экскурсий о привидениях, интерес туристов к таким маршрутам и время захода солнца 31 октября. Первое место занял Эдинбург, опередивший Лондон, Рим и другие популярные туристические направления.

Эдинбург – лидер рейтинга городов для Хэллоуина

Шотландская столица получила 55,5 балла из 100 возможных в составленном Iglu Cruise "Европейском индексе призраков". Город привлекает туристов средневековой архитектурой, старинными захоронениями и подземными помещениями, окутанными легендами.

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Куда в Европе поехать на Хэллоуин: назван город с лучшей атмосферой

Эдинбург. Источник: unsplash.com/@danieljschwarz

Важную роль в этом сыграл интерес путешественников к тематическим экскурсиям: туры по местам, связанным с привидениями, в Эдинбурге собрали почти 17 тысяч отзывов. Кроме того, 31 октября солнце здесь садится в 16:34, что создает подходящую атмосферу для вечерних прогулок по историческому центру.

Среди мест, которые стоит посетить ценителям мистики, исследователи выделили:

  • кладбище Грейфрайерс, история которого уходит корнями в XVI век,
  • подземный комплекс Real Mary King’s Close с сохранившимися проходами XVII века.
Куда в Европе поехать на Хэллоуин: назван город с лучшей атмосферой

Mary King’s Close. Источник: facebook.com/sara.tamas.3

Обе локации позволяют поближе познакомиться с прошлым города и услышать истории, которые стали частью его жуткой репутации.

Какие города вошли в десятку лучших

При составлении рейтинга Iglu Cruise проанализировала 40 крупных городов Европы, используя данные OpenStreetMap, Tripadvisor и Google Trends. Наибольший вес имели историческая архитектура и спрос на экскурсии о привидениях — по 30% каждая. Еще 20% составляли предложение тематических туров и 20% — время захода солнца в ночь на Хэллоуин. По результатам исследования десятка лидеров выглядит следующим образом:

  1. Эдинбург, Шотландия
  2. Лондон, Англия
  3. Рим, Италия
  4. Прага, Чешская Республика
  5. Йорк, Англия
  6. Вена, Австрия
  7. Будапешт, Венгрия
  8. Стокгольм, Швеция
  9. Лиссабон, Португалия
  10. Брашов, Румыния

Таким образом, для мистического путешествия на Хэллоуин туристы могут выбирать не только известные достопримечательности, но и места с древними легендами, подземными сооружениями и необычными историями.

Попутно OBOZ.UA предлагает узнать, какой наряд можно придумать на Хэллоуин.

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