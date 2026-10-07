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Куда поехать зимой, чтобы погреться на солнце: лучшие направления

Елена Былим
Елена Былим
Time to read2 мин
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Куда поехать зимой, чтобы погреться на солнце: лучшие направления
Зимние направления для путешествий. Источник: unsplash.com/@finding_dan

С наступлением холодного сезона путешественники начинают задумываться, куда отправиться за солнцем и теплом. При этом при планировании зимнего отпуска важно учитывать не только стоимость перелета или проживания в отеле, но и повседневные расходы на отдых.

В новом отчете сравнили стоимость популярных туристических покупок в 24 направлениях, в частности еды, напитков, солнцезащитного крема и средств от насекомых. Как пишет euronews, по итогам исследования самым выгодным местом для зимнего солнечного отпуска в 2026 году стал Кейптаун в Южной Африке.

Где зимой отдыхать выгоднее

Рейтинг составили на основе стоимости типичных товаров и услуг, которые туристы покупают во время отдыха. Таким образом, исследователи пытались определить не просто самые дешевые курорты, а направления, где расходы непосредственно на месте остаются относительно доступными.

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Первое место занял Кейптаун, а вторым стала Момбаса в Кении. Третью позицию занял Токио, хотя это направление несколько отличается от традиционных представлений о зимнем пляжном отдыхе. В пятерку также вошли Коломбо на Шри-Ланке и Пхукет в Таиланде.

Куда поехать зимой, чтобы погреться на солнце: лучшие направления

Кейптаун. Источник: unsplash.com/@patrickward

Среди европейских направлений самым высоким оказался Алгарве в Португалии – он занял шестое место. Далее в списке оказались испанская Коста-дель-Соль и Тенерифе на Канарских островах. За пределами Европы в первую десятку также вошли Пунта-Кана в Доминиканской Республике и Пинанг в Малайзии.

Лучшие зимние направления 2026 года

По данным исследования, десятка направлений с наилучшим соотношением затрат на отдых выглядит следующим образом:

  1. Кейптаун, Южная Африка
  2. Момбаса, Кения
  3. Токио, Япония
  4. Коломбо, Шри-Ланка
  5. Пхукет, Таиланд
  6. Алгарве, Португалия
  7. Коста-дель-Соль, Испания
  8. Тенерифе, Канарские острова
  9. Пунта-Кана, Доминиканская Республика
  10. Пинанг, Малайзия

В то же время не все популярные солнечные курорты оказались одинаково выгодными. Среди самых дорогих направлений в исследовании оказались Скарборо в Тринидаде и Тобаго, Сент-Джорджес в Гренаде и Фуншал на Мадейре.

Поэтому перед зимней поездкой туристам стоит оценивать не только привлекательность курорта, но и расходы, которые ждут их уже после прибытия.

OBOZ.UA ранее писал о том, почему туристам стоит посетить греческий остров Родос.

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