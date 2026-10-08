Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояТоня Матвиенко обратилась к маме в день ее смерти и рассказала украинцам о посмертной воле "цветка-души" украинской песниТоня Матвиенко обратилась к маме в день ее смерти и рассказала украинцам о посмертной воле "цветка-души" украинской песниТрамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымТрамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоИллюстративное фото: атака на Киев, последствия обстрела.От лекарств и инструментов до свежих продуктов и туалетной бумаги: какие предприятия были уничтожены в результате атаки РФОтключения света в Украине. ИллюстрацияНачались экстренные отключения света: в Киеве и некоторых областях введен "аварийный режим"Отключения света в Украине. ИллюстрацияРоссия хочет "отключить" три АЭС в Украине и оставить Киев без света: раскрыт секретный план Кремля на зимуКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностейКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей"10 из 10" против "крайне не понравилось": читательский клуб OBOZ.UA оценил "Похороненные в небе" и делится честными отзывами"10 из 10" против "крайне не понравилось": читательский клуб OBOZ.UA оценил "Похороненные в небе" и делится честными отзывами"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги

Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью

Елена Былим
Елена Былим
Time to read3 мин
icon 654
Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью
Осенние направления для путешествий. Источник: pexels.com/@anna-lupa-2161503734

Осень в Европе раскрывает совершенно иную сторону популярных туристических направлений, когда летние толпы сменяются более спокойной атмосферой и яркими красками природы. Именно в этот период старинные города, замки, озера и виноградники приобретают особенно живописный вид.

Для осеннего путешествия можно выбрать как горные районы, так и небольшие исторические города с уютными улочками. В Travel Off Path назвали пять направлений в Европе, куда стоит отправиться, чтобы насладиться золотым сезоном.

Питлохри, Шотландия

Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью

Питлохри, Шотландия. Источник: Nilfanion/wikimedia.org

Небольшой городок Питлохри расположен на границе Шотландского нагорья и окружен густыми лесами. Осенью деревья здесь сменяют зеленую листву на насыщенные золотые и медные оттенки, создавая прекрасные условия для пеших прогулок. Особенно живописным становится озеро Фаскалли, у которого осенью проходит фестиваль Enchanted Forest с вечерними световыми и музыкальными инсталляциями.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
icon 1,0 т.
Новый Дубай? Почему Афины резко стали популярными для переезда
icon 1,0 т.
Новый Дубай? Почему Афины резко стали популярными для переезда
Елена БылимЕлена Былим
icon 3,6 т.
Куда поехать зимой, чтобы погреться на солнце: лучшие направления
icon 3,6 т.
Куда поехать зимой, чтобы погреться на солнце: лучшие направления
Елена БылимЕлена Былим
icon 651
Названы 5 нераскрытых городов Европы, исполненных средневекового духа
icon 651
Названы 5 нераскрытых городов Европы, исполненных средневекового духа

Любителям активного отдыха стоит также обратить внимание на маршрут к горе Бен-Враки, откуда открываются виды на осенние пейзажи.

Блед, Словения

Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью

Блед, Словения. Источник: unsplash.com/@thiagorocha7

Блед в Юлийских Альпах осенью напоминает иллюстрацию к сказке: озеро окружают леса, окрашивающиеся в красные, желтые и оранжевые тона, а посреди водоема расположен живописный остров с церковью. Традиционная прогулка на деревянной лодке позволяет увидеть осенний пейзаж с воды и добраться до острова.

Чтобы насладиться панорамным видом на озеро, можно подняться на смотровую площадку Ойстрица, которая особенно эффектна на рассвете, когда над водой поднимается утренний туман.

Фюссен, Германия

Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью

Фюссен, Германия. Источник: Memorino/wikimedia.org

Баварский город Фюссен привлекает путешественников прежде всего близостью к знаменитому замку Нойшванштайн. Осенью его светлые башни особенно контрастируют с лесами, которые покрываются золотистыми и медными оттенками. Отдельного внимания заслуживает озеро Альпзее, вокруг которого пролегают живописные лесные маршруты, где можно насладиться альпийскими пейзажами вдали от самых оживленных туристических мест.

Сочетание гор, озер, старинной архитектуры и осенней природы делает этот регион одним из лучших направлений для сезонного путешествия.

Кольмар, Франция

Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью

Кольмар, Франция. Источник: Виталий Кр/wikimedia.org

Кольмар в Эльзасе осенью особенно привлекателен для тех, кто хочет совместить прогулку по городу с гастрономическими впечатлениями. Старинные фахверковые дома, каналы и узкие улочки города дополняются золотыми виноградниками, ведь именно осенью в регионе продолжается сезон сбора винограда.

Один из самых интересных способов исследовать окрестности – отправиться на велосипеде по винному маршруту Эльзаса. Во время такой поездки можно заехать в соседний Эгисхайм и попробовать местные вина и традиционный тарт-фламбе.

Килларни, Ирландия

Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью

Килларни, Ирландия. Источник: wikimedia.org

Килларни станет удачным выбором для тех, кто ищет сочетание дикой природы, исторических достопримечательностей и настоящей ирландской атмосферы. Национальный парк Килларни славится древними дубовыми лесами, которые осенью приобретают насыщенные медные оттенки.

Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью

Килларни, Ирландия. Источник: 瑞丽江的河水/wikimedia.org

Среди главных местных достопримечательностей – поместье Мукросс, его исторические постройки и берега озера Лох-Лейн. Для активного путешествия можно выбрать велосипедный маршрут через ущелье Данлоу, однако осенью стоит быть готовыми к резким изменениям погоды и взять с собой водонепроницаемую одежду.

OBOZ.UA предлагает узнать об особенностях отдыха в Лихтенштейне.

Похожие темы
отпускпутешествияосеньПутешествия по Европетуризмтуристы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться