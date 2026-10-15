Google Business Profile в 2026 году: что изменилось и чек-лист для бизнеса

За пять лет Google существенно преобразовал сервис визитных карточек для бизнеса, включив в него целый спектр услуг, добавив туда ИИ и ряд новых функций. Поэтому многие инструкции, циркулирующие в интернете, о том, как его заполнять, с большой вероятностью касаются Google My Business, которого в привычном виде уже не существует.

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Что изменилось за 5 лет и на что следует обращать внимание сейчас, медиа выясняло вместе с основателем агентства CyberLab.team Петром Деругой.

2021–2022: новое название и управление из Поиска

Первым существенным изменением стало переименование сервиса с Google My Business на Google Business Profile. Вместе с названием изменился и подход: малому и среднему бизнесу предложили управлять профилем непосредственно из Google Поиска или приложения Google Карты. Отдельное приложение Google My Business компания пообещала закрыть в 2022 году, а веб-версия превратилась в Business Profile Manager для компаний с большим количеством точек.

Для владельцев бизнеса это означает, что старые скриншоты из "Мой бизнес" могут не соответствовать действительности. Сами данные, отзывы и подтверждения при переименовании никуда не исчезли, а вот создавать новый профиль из-за смены названия не нужно. Из-за этого чаще всего появляются дубликаты.

2024: Google отключает сайты-визитки и чат

В начале 2024 года Google объявил об отключении сайтов, созданных в конструкторе Business Profile. С марта адреса на доменах business.site и negocio.site перенаправляли посетителей на профиль бизнеса, а после 10 июня стали выводить ошибку.

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31 июля того же года Google решил закрыть в профилях чат и журнал звонков. При этом звонки с визитки и статистика обращений остались. Вместо чатов владельцам бизнеса предоставили возможность добавлять в контакты WhatsApp или номера для SMS.

2026: усиление защиты от фейковых отзывов и правок

В апреле 2026 года Google пересмотрел систему защиты профилей на Картах в сторону усиления. Теперь активные и подтвержденные владельцы получают уведомления о существенных правках со стороны посторонних пользователей еще до их публикации. А на случай наплыва спама система предусматривает паузу для новых отзывов и пояснительный баннер для посетителей.

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Кроме того, изменилась и система сбора отзывов. Правила Google в отношении фальшивой активности запрещают вознаграждение за отзыв, выборочные просьбы только к довольным клиентам, а также давление на клиента, пока он находится в заведении. Также запрещается подсказывать содержание отзыва, а также ставить перед персоналом план по отзывам или просить "упомянуть" конкретного сотрудника. Нарушителям грозят временные ограничения – от паузы до предупреждения на самой карточке.

Не менее важным изменением этого года является внедрение Ask Maps на базе Gemini. В марте Google представил сервис пользователям в США и Индии, а 6 августа объявил о запуске англоязычной версии в более чем 150 странах и территориях.

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Суть сервиса заключается в том, что пользователь описывает, что ему нужно, а система формирует ответ на основе данных о местах и отзывов. При этом четкого алгоритма работы Ask Maps в Google не разъясняют, чтобы сохранить равные условия.

В июне владельцы бизнеса получили возможность подключать свои профили к веб-приложению Gemini. Благодаря помощнику стало проще обновлять расписание и контакты, готовить черновики ответов на отзывы и сообщения, а также просматривать статистику. Но есть и ограничения, среди которых:

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Функция доступна только владельцу или менеджеру одного подтвержденного профиля;

Пользоваться этой возможностью могут только пользователи в возрасте от 18 лет, имеющие личный, а не рабочий аккаунт;

Доступна только веб-версия Gemini;

Функция доступна везде, кроме Европейской экономической зоны и Великобритании.

Украинский язык пока не входит в число поддерживаемых, поэтому это следует учитывать владельцам украинского бизнеса с точками в Польше и других странах ЕС: функция там недоступна.

В связи с этим Деруга делает вывод, что изменения привели к тому, что профиль перестал быть справочной информацией, которую заполняют раз в несколько лет. Его читают люди, редактируют сторонние пользователи, на его основе формируются ответы систем искусственного интеллекта. Поэтому регулярное обновление имеет большее значение, чем любое разовое "идеальное" описание. После изменения названия, адреса или других основных данных Google может попросить подтвердить бизнес повторно. По словам эксперта, это стандартная процедура, к которой лучше быть готовым, а не наказание.

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Также он советует внимательно читать статистику профиля:

"звонки" в Google – это нажатие на кнопку вызова, а не состоявшиеся разговоры;

просмотры считаются уникальными: один человек в день дает не более одного просмотра;

посты без заданного срока действия Google через шесть месяцев архивирует, поэтому старый анонс не работает как свежая новость.

Для сетей Деруга советует отдельно навести порядок в правах доступа. В Business Profile Manager объекты объединяются в группы. У группы может быть несколько владельцев, но основной – только один. Менеджеры группы могут добавлять, редактировать и удалять профили в ней, но не управляют пользователями. Если основной владелец – корпоративный аккаунт компании, увольнение маркетолога или смена агентства не лишат бизнес контроля над карточками всех филиалов.

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В поле "Сайт" указан действующий адрес, а не ссылка на business.site или negocio.site;

Основной владелец профиля – компания, подрядчики имеют роль менеджера;

Название совпадает с вывеской, без указания города, услуг и слоганов;

Категория описывает бизнес в целом, а не отдельную услугу;

Рядом с адресом указана вывеска, либо адрес скрыт и указана зона обслуживания;

Обычные и праздничные часы работы указаны и совпадают с реальными;

Если в регионе доступна кнопка WhatsApp или SMS, сообщения с нее кто-то читает;

На свежие отзывы есть ответы, а в схеме их сбора нет скидок и планов для персонала;

Письма от Google относительно профиля приходят на почту, которую проверяют ежедневно;

Статистика за месяц сверена с реальными звонками и записями.