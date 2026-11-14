"Гребаная украинская с*ка". Соболенко совершила гнусную выходку в матче со Свитолиной. Видео

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оскорбила украинку Элину Свитолину во время матча группового этапа Итогового турнира WTA-2026. Видеозапись с эпизодом опубликовал аккаунт Ukrainian Tennis, обратив внимание на слова, которые вторая ракетка мира, судя по движению губ, произносила на русском языке.

На коротком ролике запечатлен момент встречи, в котором Соболенко озвучивает вслух свои мысли о сопернице. Авторы публикации смогли прочитать по губам ее послание, в котором белоруска использовала нецензурные выражения в адрес украинской теннисистки.

В сообщении Ukrainian Tennis привел несколько варианта сказанного: "Эти гребаная украинцы, бл*дь!" или "Эта гребаная украинская с*ка, бл*дь!".

"Какое впечатляющее проявление уважения и спортивного духа от второй ракетки мира. Но давайте и дальше спрашивать украинских теннисисток, почему они отказываются пожимать руки своим российским и белорусским соперницам. Очевидно, это все еще самая большая проблема в теннисе", – с сарказмом пишет аккаунт Ukrainian Tennis.

Соболенко отметилась хамством. Источник: https://x.com/ukrtennis_eng

В комментариях очевидцы признались, что была слышна фраза "*баная с*ка украинская нах*й".

Комментарии под видео. Источник: https://x.com/ukrtennis_eng

Комментарии под видео. Источник: https://x.com/svitgoatlina

Напомним, Свитолина обыграла Соболенко в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Украинка шесть раз взяла подачу соперницы и впервые за более чем шесть лет одержала над ней победу. После завершения встречи теннисистки традиционно не пожали друг другу руки.

Арина Соболенко

Поражение лишило Соболенко возможности продолжить выступление на Итоговом турнире. Свитолина вышла в полуфинал, где встретится с чешкой Линдой Носковой.