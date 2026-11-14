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"Гребаная украинская с*ка". Соболенко совершила гнусную выходку в матче со Свитолиной. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
96
"Гребаная украинская с*ка". Соболенко совершила гнусную выходку в матче со Свитолиной. Видео
Поступок второй ракетки мира попал в эфир телетрансляции

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оскорбила украинку Элину Свитолину во время матча группового этапа Итогового турнира WTA-2026. Видеозапись с эпизодом опубликовал аккаунт Ukrainian Tennis, обратив внимание на слова, которые вторая ракетка мира, судя по движению губ, произносила на русском языке.

На коротком ролике запечатлен момент встречи, в котором Соболенко озвучивает вслух свои мысли о сопернице. Авторы публикации смогли прочитать по губам ее послание, в котором белоруска использовала нецензурные выражения в адрес украинской теннисистки.

В сообщении Ukrainian Tennis привел несколько варианта сказанного: "Эти гребаная украинцы, бл*дь!" или "Эта гребаная украинская с*ка, бл*дь!".

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"Какое впечатляющее проявление уважения и спортивного духа от второй ракетки мира. Но давайте и дальше спрашивать украинских теннисисток, почему они отказываются пожимать руки своим российским и белорусским соперницам. Очевидно, это все еще самая большая проблема в теннисе", – с сарказмом пишет аккаунт Ukrainian Tennis.

''Гребаная украинская с*ка''. Соболенко совершила гнусную выходку в матче со Свитолиной. Видео

Соболенко отметилась хамством. Источник: https://x.com/ukrtennis_eng

В комментариях очевидцы признались, что была слышна фраза "*баная с*ка украинская нах*й".

''Гребаная украинская с*ка''. Соболенко совершила гнусную выходку в матче со Свитолиной. Видео

Комментарии под видео. Источник: https://x.com/ukrtennis_eng

''Гребаная украинская с*ка''. Соболенко совершила гнусную выходку в матче со Свитолиной. Видео

Комментарии под видео. Источник: https://x.com/svitgoatlina

Напомним, Свитолина обыграла Соболенко в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Украинка шесть раз взяла подачу соперницы и впервые за более чем шесть лет одержала над ней победу. После завершения встречи теннисистки традиционно не пожали друг другу руки.

''Гребаная украинская с*ка''. Соболенко совершила гнусную выходку в матче со Свитолиной. Видео

Арина Соболенко

Поражение лишило Соболенко возможности продолжить выступление на Итоговом турнире. Свитолина вышла в полуфинал, где встретится с чешкой Линдой Носковой.

''Гребаная украинская с*ка''. Соболенко совершила гнусную выходку в матче со Свитолиной. Видео

Элина Свитолина

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