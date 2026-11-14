Пьяный житель Махачкалы на свадьбе застрелил призера чемпионата России по самбо

В Махачкале в результате стрельбы погиб 31-летний российский спортсмен Вацилов Давудов, завоевавший бронзовую медаль чемпионата России по самбо в 2023 году. Инцидент случился 14 ноября во время свадебного торжества в Советском районе города.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул между гостями банкетного зала "Маракеш". По информации "Матч ТВ", словесная перепалка переросла в драку, после чего один из нетрезвых участников ссоры выстрелил в Давудова - видео.

Вацилов Давудов. Источник: instagram.com/vacilov/

Другая версия произошедшего опубликована "Спорт-Экспрессом". По сведениям источников издания, спортсмен вышел на улицу, где по нему открыли огонь из проезжавшей черной Toyota Camry.

Одна из пуль попала Давудову в голову. Очевидцы и медицинские работники пытались спасти пострадавшего и доставить его в больницу, однако полученные ранения оказались смертельными.

Вацилов Давудов. Источник: instagram.com/vacilov/

Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В Махачкале объявили план "Перехват". Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к стрельбе. Информация о задержании подозреваемых пока не поступала.

Вацилов Давудов родился 29 марта 1995 года в селе Гиндиб Тляратинского района Дагестана. В 2009 году он переехал в Махачкалу, где занимался единоборствами и выступал в тяжелой весовой категории.

Вацилов Давудов. Источник: instagram.com/vacilov/

В 2023 году Давудов стал бронзовым призером чемпионата России по самбо, который проходил в Перми. За год до этого он выиграл чемпионат Северо-Кавказского федерального округа.

В дзюдо спортсмен имел звание мастера спорта России. В 2016 году он завоевал Кубок Европы в Оренбурге, а также трижды становился бронзовым призером Кубка России: в 2022, 2023 и 2024 годах. Давудов продолжал выступать на всероссийских соревнованиях вплоть до 2025 года.