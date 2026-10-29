Умерла легендарная украинская легкоатлетка, участница Олимпиады и спортивная журналистка

На 95-м году жизни умерла Людмила Радченко, занявшая пятое место в прыжках в длину на Олимпийских играх 1960 года в Риме, сообщает пресс-служба НОК Украины. После завершения спортивной карьеры она 42 года проработала в "Спортивной газете", писала об украинских атлетах и тренерах, а также участвовала в становлении олимпийского движения независимой Украины.

Людмила Радченко. Источник: НОК Украины

В детстве Радченко мечтала о балете, однако по решению матери начала заниматься спортивной гимнастикой. В девятом классе она увлеклась легкой атлетикой и некоторое время совмещала оба вида спорта. В итоге выбор сделала в пользу легкой атлетики, а ее основной дисциплиной стали прыжки в длину.

На Олимпиаде в Риме Радченко показала результат 6,16 метра и заняла пятое место. Помимо прыжков в длину, она выступала в эстафетном беге, где чаще всего бежала этап на 300 метров в так называемой шведской эстафете. Спортсменка также пробовала себя в пятиборье, но в итоге сосредоточилась на наиболее сильной для себя дисциплине.

После Олимпийских игр Радченко родила сына и решила остаться в спорте, сменив соревновательную арену на журналистику. Она окончила вечернее отделение Института журналистики в Киеве и посвятила 42 года "Спортивной газете". Ее работа завершилась после прекращения существования издания.

Людмила Радченко. Источник: uaf.org.ua

За годы журналистской деятельности Радченко писала об украинских спортсменах и их тренерах, продолжая рассказывать о событиях в легкой атлетике и после закрытия газеты. Она также посещала международные соревнования и наблюдала за выступлениями известных зарубежных атлетов, среди которых кубинский прыгун в высоту Хавьер Сотомайор и американский спринтер Карл Льюис. По словам Радченко, лично общаться с ними ей мешал языковой барьер, несмотря на изучение английского языка в школе и институтах.

После прекращения выпуска "Спортивной газеты" Радченко продолжила сотрудничать с другими изданиями и участвовать в спортивных мероприятиях. Даже в 90-летнем возрасте она по возможности посещала соревнования по легкой атлетике.

Радченко также входила в состав Национального олимпийского комитета Украины первых двух созывов. Она участвовала в работе организации в период становления олимпийского движения независимой страны.

В одном из интервью, приуроченном к ее 80-летию, Радченко говорила: "Я – человек творческий. Мне хочется жить по-настоящему и делать то, что я люблю и умею".

Людмилу Николаевну Радченко абсолютно заслуженно можно назвать легендарной личностью в истории украинского спорта. Ее вклад уникален тем, что она стала легендой дважды – сначала как выдающаяся спортсменка, а затем как один из главных голосов и архитекторов украинского олимпийского движения.