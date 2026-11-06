IEM Beijing 2026: украинцы из NAVI вышли в полуфинал, победив россиян из PVISION

Украинский клуб NAVI стал полуфиналистом IEM Beijing 2026, победив россиян из PVISION в напряженном четвертьфинале со счетом 2:1.

Команда начала серию с поражения на Mirage (14:16), однако сумела переломить ход противостояния на Inferno (13:9) и Ancient (13:10).

NAVI победили россиян в Пеки... Источник: NAVI Развернуть

Эта победа стала еще одним успешным результатом для клуба Максима Криппы. NAVI второй раз подряд вышли в плей-офф турнира tier 1 и продолжают борьбу за чемпионский титул IEM Beijing 2026.