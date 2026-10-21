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Российский участник Олимпиад отправился на войну убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
2,5 т.
Российский участник Олимпиад отправился на войну убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ
Российский участник Олимпиад отправился на войну убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Известный российский трековый велогонщик Сергей Кучеров, выступавший на двух Олимпийских играх, был ликвидирован Вооруженными силами Украины во время участия в войне на востоке нашей страны. Ему было 46 лет.

О ликвидации оккупанта во время полномасштабного российского вторжения сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее Федерация велосипедного спорта России объявила о его смерти, не раскрыв обстоятельств.

"Сергей погиб на СВО", – заявил собеседник российского агентства.

Российский участник Олимпиад отправился на войну убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Сергей Кучеров. Источник: РИА Новости

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Кучеров родился 18 июля 1980 года в Туле. Был мастером спорта России международного класса и с 2001 года выступал за национальную сборную по велоспорту на треке. Специализация – индивидуальный и командный спринт.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российская команда с участием Кучерова заняла 12-е место в командном спринте. На Играх-2012 в Лондоне сборная финишировала седьмой в этой дисциплине.

Российский участник Олимпиад отправился на войну убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Кучеров в составе сборной России

В спортивной карьере Кучерова также были победа на этапе Кубка мира в Пекине и призовые места на этапах турнира в Германии, Китае и Москве. На чемпионатах России он неоднократно выигрывал соревнования в индивидуальном и командном спринте.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае прошлого года чемпион мира из России добровольно отправился убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ. Около полугода он числился пропавшим без вести. Только в начале апреля 2025 года его тело было опознано. 10 мая ликвидированного оккупанта закопали на его родине.

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