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Российские оккупанты убили в Чернигове украинскую гимнастку

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,9 т.
Российские оккупанты убили в Чернигове украинскую гимнастку
Трагедия случилась днем 29 октября

В результате ракетного удара по Чернигову 29 октября погибла 15-летняя Яна Пешкова, занимавшаяся художественной гимнастикой. Девушка была воспитанницей местной спортивной студии Magic Sports RG.

По предварительной информации, путинская армия использовала реактивные дроны для атаки города.

"Ей было всего 15 лет. Она была воспитанницей нашей студии, частью нашей спортивной семьи. Девочкой, у которой впереди должна была быть целая жизнь, столько мечтаний, планов и счастливых моментов", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты убили в Чернигове украинскую гимнастку

Яна Пешкова погибла от ракетного удара по Чернигову. Источник: instagram.com/magic_sports_rg/

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В тот же день лицей №1 Чернигова подтвердил гибель двух своих учениц: Яны Пешковой и Марии Мозговой. Учебное заведение выразило соболезнования семьям погибших.

"Наша лицейная семья переживает невыразимую боль и невосполнимую потерю", – говорится в публикации лицея.

Российские оккупанты убили в Чернигове украинскую гимнастку

Погибли две ученицы лицея №1. Источник: Facebook@лицей №1 Чернигова

В спортивной студии выразили соболезнования родным и близким Яны. Там отметили, что девушка навсегда останется в памяти коллектива.

"Невозможно принять, что ребенка больше нет", – написали представители Magic Sports RG.

По состоянию на 17:30 число пострадавших в результате вражеского удара по Чернигову выросло до 25 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года на 21-м году жизни умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина– студентка кафедры спортивных видов гимнастики Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

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