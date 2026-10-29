Российские оккупанты убили в Чернигове украинскую гимнастку

В результате ракетного удара по Чернигову 29 октября погибла 15-летняя Яна Пешкова, занимавшаяся художественной гимнастикой. Девушка была воспитанницей местной спортивной студии Magic Sports RG.

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По предварительной информации, путинская армия использовала реактивные дроны для атаки города.

"Ей было всего 15 лет. Она была воспитанницей нашей студии, частью нашей спортивной семьи. Девочкой, у которой впереди должна была быть целая жизнь, столько мечтаний, планов и счастливых моментов", – говорится в сообщении.

В тот же день лицей №1 Чернигова подтвердил гибель двух своих учениц: Яны Пешковой и Марии Мозговой. Учебное заведение выразило соболезнования семьям погибших.

"Наша лицейная семья переживает невыразимую боль и невосполнимую потерю", – говорится в публикации лицея.

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В спортивной студии выразили соболезнования родным и близким Яны. Там отметили, что девушка навсегда останется в памяти коллектива.

"Невозможно принять, что ребенка больше нет", – написали представители Magic Sports RG.

По состоянию на 17:30 число пострадавших в результате вражеского удара по Чернигову выросло до 25 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года на 21-м году жизни умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина– студентка кафедры спортивных видов гимнастики Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

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