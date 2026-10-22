Российские оккупанты убили кандидата в мастера спорта и призера чемпионатов Украины по самбо
Евгений Ведерников, воспитанник Криворожской федерации самбо и дзюдо, погиб во время защиты Украины от российского вторжения. Он был призером чемпионата Украины по самбо и имел звание кандидата в мастера спорта.
О гибели спортсмена сообщила Криворожская федерация самбо и дзюдо. В организации выразили соболезнования родным и близким Ведерникова.
"Он был не только талантливым спортсменом, но и настоящим патриотом, который до последнего вздоха защищал наше будущее", – говорится в сообщении федерации.
Ведерников представлял Кривой Рог на соревнованиях по самбо. Он добился призового места на чемпионате Украины и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
После начала полномасштабного вторжения России спортсмен встал на защиту страны. В федерации отметили его преданность Украине и силу духа.
"Его преданность, сила духа и любовь к спорту навсегда останутся в наших сердцах", – сообщили представители организации.
Криворожская федерация самбо и дзюдо выразила соболезнования семье и близким погибшего.
"Вечная память Герою!" – говорится в заявлении.
Как сообщал OBOZ.UA, в январе этого года на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта по дзюдо и самбо Максим Горобец. 32-летний спортсмен и тренер с позывным "Бритва" защищал Украину с марта 2022 года, прошел через тяжелые бои в самых горячих точках фронта. Однако боевое задание 4 января 2026 года стало для защитника последним.
Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!