Российские оккупанты убили кандидата в мастера спорта и призера чемпионатов Украины по самбо

Евгений Ведерников, воспитанник Криворожской федерации самбо и дзюдо, погиб во время защиты Украины от российского вторжения. Он был призером чемпионата Украины по самбо и имел звание кандидата в мастера спорта.

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О гибели спортсмена сообщила Криворожская федерация самбо и дзюдо. В организации выразили соболезнования родным и близким Ведерникова.

"Он был не только талантливым спортсменом, но и настоящим патриотом, который до последнего вздоха защищал наше будущее", – говорится в сообщении федерации.

Ведерников представлял Кривой Рог на соревнованиях по самбо. Он добился призового места на чемпионате Украины и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

После начала полномасштабного вторжения России спортсмен встал на защиту страны. В федерации отметили его преданность Украине и силу духа.

"Его преданность, сила духа и любовь к спорту навсегда останутся в наших сердцах", – сообщили представители организации.

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Криворожская федерация самбо и дзюдо выразила соболезнования семье и близким погибшего.

"Вечная память Герою!" – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе этого года на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта по дзюдо и самбо Максим Горобец. 32-летний спортсмен и тренер с позывным "Бритва" защищал Украину с марта 2022 года, прошел через тяжелые бои в самых горячих точках фронта. Однако боевое задание 4 января 2026 года стало для защитника последним.

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