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Пьяный житель Махачкалы на свадьбе застрелил призера чемпионата России по самбо

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
576
Пьяный житель Махачкалы на свадьбе застрелил призера чемпионата России по самбо
Мужчина скончался до приезда скорой помощи

В Махачкале в результате стрельбы погиб 31-летний российский спортсмен Вацилов Давудов, завоевавший бронзовую медаль чемпионата России по самбо в 2023 году. Инцидент случился 14 ноября во время свадебного торжества в Советском районе города.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул между гостями банкетного зала "Маракеш". По информации "Матч ТВ", словесная перепалка переросла в драку, после чего один из нетрезвых участников ссоры выстрелил в Давудова - видео.

Пьяный житель Махачкалы на свадьбе застрелил призера чемпионата России по самбо

Вацилов Давудов. Источник: instagram.com/vacilov/

Другая версия произошедшего опубликована "Спорт-Экспрессом". По сведениям источников издания, спортсмен вышел на улицу, где по нему открыли огонь из проезжавшей черной Toyota Camry.

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Одна из пуль попала Давудову в голову. Очевидцы и медицинские работники пытались спасти пострадавшего и доставить его в больницу, однако полученные ранения оказались смертельными.

Пьяный житель Махачкалы на свадьбе застрелил призера чемпионата России по самбо

Вацилов Давудов. Источник: instagram.com/vacilov/

Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В Махачкале объявили план "Перехват". Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к стрельбе. Информация о задержании подозреваемых пока не поступала.

Вацилов Давудов родился 29 марта 1995 года в селе Гиндиб Тляратинского района Дагестана. В 2009 году он переехал в Махачкалу, где занимался единоборствами и выступал в тяжелой весовой категории.

Пьяный житель Махачкалы на свадьбе застрелил призера чемпионата России по самбо

Вацилов Давудов. Источник: instagram.com/vacilov/

В 2023 году Давудов стал бронзовым призером чемпионата России по самбо, который проходил в Перми. За год до этого он выиграл чемпионат Северо-Кавказского федерального округа.

В дзюдо спортсмен имел звание мастера спорта России. В 2016 году он завоевал Кубок Европы в Оренбурге, а также трижды становился бронзовым призером Кубка России: в 2022, 2023 и 2024 годах. Давудов продолжал выступать на всероссийских соревнованиях вплоть до 2025 года.

Пьяный житель Махачкалы на свадьбе застрелил призера чемпионата России по самбо

Вацилов Давудов. Источник: instagram.com/vacilov/

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