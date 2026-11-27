В субботу 0 в 09:00, 28 ноября, NAVI начнут выступление во втором этапе PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.

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Первым соперником украинской команды станет PVISION. Матч начнется в 09:00 по киевскому времени. Противостояние пройдет в рамках первого раунда Stage 2. Команды сыграют в формате BO1 – до одной победы на карте.

Посмотреть матч NAVI – PVISION можно будет в прямом эфире на Twitch-канале Maincast CS2.

Трансляция будет сопровождаться комментарием на украинском языке.

Где смотреть NAVI – PVISION: Трансляция на Twitch Maincast CS2 (https://www.twitch.tv/cs2_maincast)

Второй этап PGL Major Singapore 2026 продлится с 28 ноября до 1 декабря. В нем участвуют 16 команд, восемь из которых пройдут в следующую стадию турнира.

Напомним, клуб NAVI, который в 2018 году приобрел украинский бизнесмен Максим Криппа, уже дважды встречался с PVISION этой осенью. В октябре соперник победил украинскую команду на ESL Pro League Season 24, а в ноябре NAVI взяли реванш в четвертьфинале IEM Beijing 2026.