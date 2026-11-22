Украинская киберспортивная организация NAVI впервые в своей истории завоевала титул чемпиона мира по Brawl Stars. В гранд-финале Brawl Stars World Finals 2026 команда одолела FUT со счетом 4:3 и завершила сезон на высшей ступени мирового киберспорта.

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Победа стала исторической для клуба. NAVI присоединилась к участникам чемпионата мира практически в последний момент, получив один из заключительных слотов в квалификации последнего шанса. Однако команда сполна воспользовалась этой возможностью: успешно преодолела групповой этап, вышла в плей-офф со второго места в своей группе и прошла путь до чемпионского титула.

В первом раунде плей-офф NAVI встретилась с FUT. Напряженный поединок завершился победой украинской команды со счетом 3:2. Затем NAVI одолела HMBLE и Elektros со счетом 3:1 в каждом матче и обеспечила себе место в гранд-финале.

В решающем противостоянии команды вновь встретились с FUT. Финал оправдал статус главного матча турнира: соперники боролись до последнего, а судьба чемпионства решилась лишь в седьмой игре. NAVI одержала победу со счетом 4:3 и подняла над головой кубок чемпионата мира.

Владелец клуба NAVI Максим Криппа поздравил команду с историческим результатом. Он подчеркнул, что каждая победа – это еще одно подтверждение того, что у Украины есть сильные команды и она способна быть среди мировых лидеров киберспорта. И сегодня NAVI вписала новую страницу в свою историю.

Для игроков NAVI Nowy297 и GeRo это уже второй титул чемпионов мира в карьере. За победу команда получила $450 000 призовых.