NAVI обыграла российскую Spirit и вышла в плей-офф PGL Masters Bucharest 2026

Украинская команда NAVI CS2 победила российскую Spirit со счетом 2:1 в решающем матче группового этапа PGL Masters Bucharest 2026 и гарантировала себе место в плей-офф турнира. Spirit занимает первое место в мировом рейтинге HLTV.org.

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NAVI завершила групповой этап с результатом 3:2. В стартовом матче команда обыграла G2 со счетом 2:0, а затем одолела бразильскую FURIA, победив на двух картах – Ancient (13:10) и Dust II (13:5).

В третьем раунде Рожденные Побеждать уступили BB со счетом 0:2, но смогли отыграться в борьбе за выход в следующую стадию и победить Spirit.

Плей-офф PGL Masters Bucharest 2026 пройдет с 29 по 31 октября. Финальная стадия пройдет по системе Single Elimination, также предусмотрен матч за третье место.