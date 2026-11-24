Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая пострадала во время конфликта с незнакомым мужчиной в Москве. Инцидент произошел на парковке возле дома спортсменки, когда она находилась в автомобиле вместе с пятилетней дочерью.

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О случившемся 28-летняя фигуристка рассказала в социальных сетях, опубликовав фотографии и видео окровавленных пальцев. Погорилая призналась, что во время происшествия больше всего боялась за ребенка.

По словам спортсменки, она впервые увидела напавшего на нее мужчину. В тот момент фигуристка парковалась возле дома и разворачивала автомобиль. Незнакомец начал стучать по машине, после чего Погорилая вышла выяснить, что произошло.

"Я уже парковалась около дома, разворачивалась, а он начал стучать по моей машине, я вышла посмотреть, что произошло, и меня просто бросили на землю", – рассказала фигуристка.

Вместе с Анной в автомобиле находилась ее пятилетняя дочь Ева. Девочка по привычке вышла вслед за матерью. Погорилая призналась, что тогда осознала опасность ситуации и переживала исключительно за безопасность ребенка.

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"Самое страшное, что в этот момент я была с ребенком, и я поняла свою главную ошибку: что вообще вышла из машины. Единственное, о чем я тогда переживала, – чтобы, не дай бог, не тронули дочку", – сообщила спортсменка.

Позже сотрудники полиции рассказали фигуристке, что мужчина несколько раз толкал ее на землю. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сама Погорилая помнит только первый толчок и призналась, что после этого плохо осознавала происходящее.

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После нападения фигуристка вернулась в автомобиль, закрыла двери и вызвала полицию. Также она связалась с мужем. По ее словам, прибывшим сотрудникам правоохранительных органов мужчина заявил, что не трогал ее, а повреждения на руках женщина якобы нанесла себе сама.

На следующее утро Погорилая обратилась в травмпункт, где зафиксировала полученные повреждения. Переломов у нее не обнаружили, однако врачи выявили травму связки. Фигуристка также сообщила, что не ударилась головой, поскольку успела выставить руки при падении.

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Отдельно спортсменка рассказала о состоянии дочери, которая стала свидетельницей произошедшего. По словам Погорилой, девочка сильно испугалась.

Московская полиция начала проверку. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что предварительно между двумя гражданами произошел конфликт на парковке, во время которого мужчина толкнул женщину и она упала.

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"По предварительным данным, причиной конфликта могли стать место на парковке или неудачная попытка разъехаться на дороге. Точно все будет установлено в ходе разбирательства", – заявили в ведомстве.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Анна Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, трехкратным призером чемпионатов Европы и обладательницей бронзовой награды финала Гран-при.