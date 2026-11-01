Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла через 10 дней после свадьбы

Ирландская легкоатлетка Сиара Магин скончалась в возрасте 34 лет. Спортсменка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы в беге на 1500 метров, умерла от рака, спустя десять дней после свадьбы с Томасом Мораном.

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О смерти Магин сообщила ее семья. По информации родственников, спортсменка ушла из жизни в 6:30 утра в воскресенье, 1 ноября, в окружении близких. В заявлении родные назвали ее любимой дочерью, сестрой, женой и подругой, а также источником вдохновения для многих людей.

Магин была одной из самых известных представительниц ирландской легкой атлетики. Она специализировалась на дистанции 1500 метров, участвовала в двух Олимпийских играх: в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м. Также спортсменка установила несколько национальных рекордов.

Главного успеха на международной арене Магин добилась в 2024 году. На чемпионате Европы в Риме она выиграла "золото" на дистанции 1500 метров. Благодаря этой победе легкоатлетка стала первой представительницей Ирландии после Сони О'Салливан, которой удалось завоевать индивидуальный титул чемпионки Европы.

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Выступить на Олимпиаде в Париже в том же году Магин не смогла из-за травмы ахиллова сухожилия.

В 2025 году спортсменка сообщила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Несмотря на проблемы со здоровьем, в октябре 2026-го она вышла замуж за своего партнера Томаса Морана. Свадьба состоялась всего за десять дней до ее смерти.

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Соболезнования семье легкоатлетки выразили представители политического руководства Ирландии и Северной Ирландии. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что глубоко опечален ее безвременной смертью, и выразил поддержку мужу спортсменки, родным и друзьям.

Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис назвал случившееся душераздирающей новостью.

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Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил отметила спортивные достижения Магин, а также ее мужество во время борьбы с болезнью. По ее словам, спортсменка останется в памяти не только благодаря медалям и рекордам, но и благодаря своим человеческим качествам.

Заместитель первого министра Северной Ирландии Эмма Литтл-Пенгелли также выразила соболезнования семье Магин, ее мужу, товарищам по команде и друзьям. Она подчеркнула, что легкоатлетка была примером для многих жителей региона.