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Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла через 10 дней после свадьбы

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
1,5 т.
Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла через 10 дней после свадьбы
34-летняя спортсменка была одной из самых известных представительниц ирландской легкой атлетики

Ирландская легкоатлетка Сиара Магин скончалась в возрасте 34 лет. Спортсменка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы в беге на 1500 метров, умерла от рака, спустя десять дней после свадьбы с Томасом Мораном.

О смерти Магин сообщила ее семья. По информации родственников, спортсменка ушла из жизни в 6:30 утра в воскресенье, 1 ноября, в окружении близких. В заявлении родные назвали ее любимой дочерью, сестрой, женой и подругой, а также источником вдохновения для многих людей.

Магин была одной из самых известных представительниц ирландской легкой атлетики. Она специализировалась на дистанции 1500 метров, участвовала в двух Олимпийских играх: в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м. Также спортсменка установила несколько национальных рекордов.

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Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла через 10 дней после свадьбы

Магин после победы на ЧЕ

Главного успеха на международной арене Магин добилась в 2024 году. На чемпионате Европы в Риме она выиграла "золото" на дистанции 1500 метров. Благодаря этой победе легкоатлетка стала первой представительницей Ирландии после Сони О'Салливан, которой удалось завоевать индивидуальный титул чемпионки Европы.

Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла через 10 дней после свадьбы

Сиара Магин с золотой медалью

Выступить на Олимпиаде в Париже в том же году Магин не смогла из-за травмы ахиллова сухожилия.

В 2025 году спортсменка сообщила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Несмотря на проблемы со здоровьем, в октябре 2026-го она вышла замуж за своего партнера Томаса Морана. Свадьба состоялась всего за десять дней до ее смерти.

Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла через 10 дней после свадьбы

Сиара Магин и Томас Моран

Соболезнования семье легкоатлетки выразили представители политического руководства Ирландии и Северной Ирландии. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что глубоко опечален ее безвременной смертью, и выразил поддержку мужу спортсменки, родным и друзьям.

Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла через 10 дней после свадьбы

Сиара с мужем. Источник: instagram.com/ciaramageeanrun

Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис назвал случившееся душераздирающей новостью.

Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил отметила спортивные достижения Магин, а также ее мужество во время борьбы с болезнью. По ее словам, спортсменка останется в памяти не только благодаря медалям и рекордам, но и благодаря своим человеческим качествам.

Заместитель первого министра Северной Ирландии Эмма Литтл-Пенгелли также выразила соболезнования семье Магин, ее мужу, товарищам по команде и друзьям. Она подчеркнула, что легкоатлетка была примером для многих жителей региона.

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