''Без боя нет славы'': в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях ''ИДУ НА ВЫ: Тризна'' от Третьего армейского корпуса

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзник"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзникНиколай ЗлочевскийВ Госгеонедра помогают Злочевским? Как семья министра времен Януковича может получить газовое месторождение в Украине"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке ДонецкаЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоИллюстрацияВсе пойдет, как по маслу: четыре знака зодиака наконец-то получат благосостояние и удачу после длительного застояОтключения электроэнергии в Украине. ИллюстрацияВ Украине значительно ужесточили графики отключения света: где действует экстренный режим и произошли аварииПриложение «Резерв+». Фото иллюстративноеВ Украине запретят бронировать от мобилизации 100% работников: Корецкий назвал причину"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео

"Без боя нет славы": в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях "ИДУ НА ВЫ: Тризна" от Третьего армейского корпуса

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
icon 177
"Без боя нет славы": в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях "ИДУ НА ВЫ: Тризна" от Третьего армейского корпуса
"ИДУ НА ВЫ: Тризна". Источник: Третий армейский корпус и Корпус ветеранов

9 октября в Киеве состоялся международный турнир по ММА "ИДУ НА ВЫ: Тризна", организованный Третьим армейским корпусом и Ветеранским корпусом при поддержке Sva Stone и М-ТАС. Турнир прошел в международном формате, объединив в одном октагоне украинских и иностранных бойцов, ветеранов, действующих военнослужащих, адаптивных атлетов и гражданских спортсменов.

''Без боя нет славы'': в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях ''ИДУ НА ВЫ: Тризна'' от Третьего армейского корпуса

Международный ММА-турнир "ИДУ НА ВЫ: Тризна". Источник: Третий армейский корпус

Тринадцать поединков, досрочные победы и напряженные противостояния стали частью спортивного мероприятия, посвященного памяти павших украинских защитников. Название "Тризна" отсылает к древнему обряду почтения памяти погибших воинов, который сегодня обретает новое значение благодаря спорту, военному братству и развитию современной воинской культуры.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 11,4 т.
"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ
icon 11,4 т.
"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 1,8 т.
"100% участвуют": Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России
icon 1,8 т.
"100% участвуют": Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России
Елена ПавловаЕлена Павлова
icon 8,2 т.
Россия наплевала на все запреты: Донецк и Крым участвуют в чемпионате РФ, а Украина протестует
icon 8,2 т.
Россия наплевала на все запреты: Донецк и Крым участвуют в чемпионате РФ, а Украина протестует

Одним из самых динамичных стал поединок Анатолия Тарасенко против Максима "Купола" Петровича, который завершился нокаутом уже на 58-й секунде первого раунда. Денис Бабак одолел Артура Докшакова техническим нокаутом на 18-й секунде второго раунда, а Андрей "Турист" Кропачев победил Николая Рога удушающим приемом в первом раунде.

''Без боя нет славы'': в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях ''ИДУ НА ВЫ: Тризна'' от Третьего армейского корпуса

Международный ММА-турнир "ИДУ НА ВЫ: Тризна". Источник: Третий армейский корпус

В категории адаптивных спортсменов победу одержали Антон "Тяпа" Калашников, Юрий "Bad Boy" Точоный и Владислав "Клим" Климчук.

Среди гражданских спортсменов победителями стали Денис Бабак, Павел Павлов, Андрей "Турист" Кропачев, Анатолий Тарасенко и Александр Добровольский.

В категории военных атлетов победу одержали Киви, Игорь "Гора" Куценко, Роман Кононов, Максим "Боксер" Кривохижа и Александр "Шева" Шевченко.

Особое внимание привлек поединок бойца с позывным Киви – гражданина Финляндии, служащего в Вооруженных силах Украины. Он победил Глеба Куща удушающим приемом в третьем раунде.

"Для нас важно показать, что спорт – мощный инструмент физического и психологического восстановления военных и ветеранов, а октагон – пространство равных возможностей для каждого, независимо от опыта, статуса или перенесенных ранений. Благодаря совместным усилиям с Третьим армейским корпусом и Ветеранским корпусом мы развиваем мощную спортивную среду, которая объединяет различные сообщества вокруг спорта и сохраняет память о защитниках, отдавших жизнь за Украину", – отмечают организаторы турнира.

''Без боя нет славы'': в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях ''ИДУ НА ВЫ: Тризна'' от Третьего армейского корпуса

Международный ММА-турнир "ИДУ НА ВЫ: Тризна". Источник: Третий армейский корпус

Среди организаторов мероприятия – Антон "Тоха" Радько, заместитель командира 63-й отдельной механизированной бригады, и Арсений Белодуб, заместитель командира 3-го отдельного разведывательного батальона Третьего армейского корпуса, музыкант и основатель бренда Sva Stone.

Послами турнира стали чемпионка мира по художественной гимнастике Виктория Оноприенко, режиссер Любомир Левицкий, ветеран ССО, военнослужащий и инструктор Денис"Квебек", легенда смешанных единоборств Игорь Вовчанчин, основатель сообщества"Спецназер" и военнослужащий Илья"Медик", а также фотографы-документалисты LIBKOS.

''Без боя нет славы'': в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях ''ИДУ НА ВЫ: Тризна'' от Третьего армейского корпуса

Международный ММА-турнир "ИДУ НА ВЫ: Тризна". Источник: Третий армейский корпус

Среди гостей мероприятия также присутствовали олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, актер и военнослужащий Владимир Ращук, театральный продюсер Ярослава Кравченко, актриса Альбина Корж, спортивный журналист Роман Бебех и многие другие.

Помимо спортивной составляющей, турнир преследовал благотворительную цель: средства от продажи билетов были направлены на поддержку украинских защитников.

''Без боя нет славы'': в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях ''ИДУ НА ВЫ: Тризна'' от Третьего армейского корпуса

Международный ММА-турнир "ИДУ НА ВЫ: Тризна". Источник: Третий армейский корпус

''Без боя нет славы'': в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях ''ИДУ НА ВЫ: Тризна'' от Третьего армейского корпуса

Международный ММА-турнир "ИДУ НА ВЫ: Тризна". Источник: Третий армейский корпус

"ИДУ НА ВЫ: Тризна" продемонстрировал, что спорт может быть не только путем восстановления и возвращения к активной жизни, но и пространством новых достижений для ветеранов и военнослужащих. Турнир призван развивать адаптивный спорт, популяризировать современную воинскую культуру и сохранять память о павших Героях.

Следите за последующими событиями "ИДУ НА ВЫ", чтобы узнавать о новых турнирах, участниках и предстоящих противостояниях.

''Без боя нет славы'': в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях ''ИДУ НА ВЫ: Тризна'' от Третьего армейского корпуса

Международный ММА-турнир "ИДУ НА ВЫ: Тризна". Источник: Третий армейский корпус

''Без боя нет славы'': в Киеве состоялся международный турнир по ММА в память о павших героях ''ИДУ НА ВЫ: Тризна'' от Третьего армейского корпуса

Международный ММА-турнир "ИДУ НА ВЫ: Тризна". Источник: Третий армейский корпус

Похожие темы
Война в УкраинеВетераны войны в Украинеспортсмены на войне
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться