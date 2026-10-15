Американского тренера по гимнастике посадили в тюрьму на 90 лет. Что он сделал

В США 39-летнего тренера по спортивной гимнастике Шона Гарднера приговорили к 90 годам лишения свободы за тайную видеосъемку несовершеннолетних учениц. Он установил скрытую камеру в туалете гимнастической студии в штате Миссисипи и записывал детей, когда они раздевались и пользовались уборной, пишет ESPN.

Видео дня

Гарднер признал вину по трем федеральным обвинениям в изготовлении материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних. По каждому из эпизодов ему назначили по 30 лет тюрьмы, что фактически означает пожизненное заключение.

По данным следствия, преступления были совершены в период с декабря 2017 года по апрель 2018-го в гимнастической студии в городе Пурвис, штат Миссисипи. Гарднер разместил в туалете скрытую камеру, с помощью которой записывал своих воспитанниц. На обнаруженных впоследствии видеозаписях были запечатлены не менее 10 несовершеннолетних девочек, в том числе обнаженных и раздевавшихся.

Записи следователи нашли на компьютерах тренера спустя несколько лет, когда расследовали заявления о сексуальном насилии над гимнастками в штате Айова. Арест Гарднера летом 2025 года снова поднял тему защиты несовершеннолетних спортсменов от сексуальных домогательств со стороны тренеров.

До ареста Гарднер работал в известном Chow's Gymnastics and Dance Institute в городе Уэст-Де-Мойн, штат Айова. Учреждение основал тренер Лян "Чоу" Цяо, воспитавший нескольких олимпийских чемпионов. Гарднер занимался подготовкой перспективных юных гимнастов, а также руководил ежегодным зимним турниром, который собирал в Айове сотни участников.

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Несколько бывших воспитанниц тренера обратились в полицию и подали гражданские иски, заявив, что он использовал свое положение для сексуальных домогательств. Однако обвинения, связанные с предполагаемыми преступлениями в Айове, Гарднеру пока не предъявлены. Полиция сообщила, что определит дальнейшие действия после завершения федерального разбирательства.

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Отдельные претензии бывшие спортсменки предъявили организациям, отвечающим за безопасность в американской гимнастике: USA Gymnastics и Центру безопасного спорта США (U.S. Center for SafeSport). Адвокаты женщин утверждают, что эти структуры еще в 2017 году получали информацию о неподобающем поведении Гарднера, но не приняли своевременных мер, чтобы отстранить его от работы с детьми.

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В 2022 году SafeSport временно отстранил тренера после заявления одной из гимнасток Chow's о сексуальном насилии. В том же году институт уволил Гарднера.

По информации SafeSport, в ходе собственного расследования организация установила, что Чоу и другие тренеры знали об обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес Гарднера, но не сообщили о них в центр, хотя этого требовали внутренние правила.

В мае суд исключил SafeSport из числа ответчиков по двум гражданским искам, в которых организацию обвиняли в ненадлежащем расследовании заявлений против Гарднера. Судья постановил, что центр обладает иммунитетом от подобных исков в соответствии с федеральным законодательством.

При этом судебные разбирательства против самого Гарднера, USA Gymnastics и Chow's Gymnastics продолжаются.