Во Львове при партнерстве BTN Foundation состоялась третья конференция по адаптивному футболу
Во Львове при партнерстве BT...
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Третья украинская конференция по адаптивному футболу состоялась во Львове. Ее ежегодно организует благотворительное общество Shakhtar Social. В этом году мероприятие поддержал фонд BTN Foundation.
Участники обсуждали, как развивать и популяризировать адаптивный спорт и какую роль в этом может играть бизнес. Отдельно говорили об инструментах адаптации ветеранов и подвели итоги Чемпионата Украины по ампфутболу. В этом году к конференции присоединились гости из датской организации FANT, которые поделились опытом двухлетнего сотрудничества Дании и Украины в этом направлении.
Во Львове при партнерстве BT...
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Первую панельную дискуссию посвятили тому, как ампфутболу в Украине двигаться дальше. Этот вид спорта заметно растет, поэтому следующим шагом для него становится переход от отдельных инициатив к устойчивой системе, в которой ветераны и гражданские с ампутациями смогут постоянно тренироваться в разных регионах. О том, как эта работа выглядит на практике, рассказали главный тренер "Шахтар Сталеві" Богдан Билько и директор Shakhtar Social Андрей Бабешко, а взгляд бизнеса на это направление изложил предприниматель и IT-инвестор Роман Балашов.
Много времени спикеры посвятили BTN:Start. Инициатива обустраивает площадки для регулярных тренировок под наблюдением специалистов, где участники также получают психологическую поддержку. Первой стала площадка в Ирпене, позже тренировки начались в Белой Церкви. Следующее место для занятий команда сейчас готовит в Белогородке. Благодаря постоянным занятиям в общинах вокруг ампфутбола постепенно формируется более широкий круг игроков и тренеров, который станет опорой для развития всего направления.
Во Львове при партнерстве BT...
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"В спорте результат складывается из месяцев регулярной работы, в течение которых игроки тренируются каждую неделю, а вокруг площадки постепенно появляется сообщество. Бизнесу стоит поддерживать проекты с сильной командой и планом развития. Пример BTN показывает, что масштабирование начинается с локации, где модель проверили на практике, после чего ее можно переносить в другие города с учетом особенностей каждой общины", – отметил Роман Балашов, предприниматель и IT-инвестор.
За три года конференция стала постоянным местом встречи для людей, которые развивают ампфутбол в Украине. Ежегодный формат особенно важен для такого молодого направления, ведь позволяет делиться наработками и следить за тем, что происходит в разных регионах страны.
"Ампфутбол в Украине активно развивается, однако общество до сих пор мало знает об этом виде спорта и возможностях, которые он открывает для людей с ампутациями. Мы работаем над тем, чтобы ситуация менялась, а партнеры вроде BTN Foundation помогают нам рассказывать об ампфутболе более широкой аудитории. Хотим, чтобы о нем узнавало все больше людей, ведь для многих ветеранов и гражданских регулярные тренировки становятся первым шагом к возвращению к активной жизни", – рассказал Андрей Бабешко, директор благотворительного общества Shakhtar Social.
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