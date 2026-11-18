Пятикратный чемпион Ирландии по боксу умер после нокаута в титульном бою. Видео

Известный ирландский боксер Ли Ривз скончался в возрасте 31 года после более чем трех месяцев в медикаментозной коме. Тяжелую черепно-мозговую травму он получил 1 августа во время поединка с соотечественником Гэри Калли в Дублине.

Трагический бой состоялся на арене 3Arena. Ривз оспаривал вакантный титул BUI Celtic в первом полусреднем весе, однако в десятом раунде оказался в нокауте. После этого спортсмена вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу.

Врачи провели боксеру экстренную операцию на головном мозге, после которой ввели его в состояние искусственной комы. Он оставался без сознания более трех месяцев. В октябре Ривза перевели из больницы Дублина в Университетскую больницу Лимерика, чтобы он мог находиться рядом с родными.

Ли Ривз после нокаута упал на ринг

Семья и медики рассчитывали на постепенное восстановление спортсмена и последующую реабилитацию. Однако в выходные у него развилась инфекция. Вечером в понедельник, 16 ноября, боксер умер в окружении близких.

Ривз, выступавший под прозвищем "Эль Чампо", был одним из известных боксеров Лимерика. В любительской карьере он пять раз выигрывал чемпионат Ирландии, восемь раз становился чемпионом своего города и еще восемь раз побеждал на первенстве провинции Манстер. Также в его активе победа на международном турнире Haringey Box Cup в Лондоне.

Ли Ривз

В профессиональный бокс ирландец перешел в ноябре 2018 года. В мае 2022-го он завоевал вакантный пояс NABF в первом полусреднем весе, победив Себастьяна Диаса Мальдонадо на турнире в Торонто. Этот титул принадлежит Североамериканской боксерской федерации, входящей в структуру WBC.

Ли Ривз. Источник: instagram.com/lee_reeves_boxer/

Последний поединок против Калли стал для Ривза второй неудачей в профессиональной карьере. Всего он провел 18 боев, одержав 16 побед, 11 из которых завершились нокаутом.