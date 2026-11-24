Maincast Sport получил права на трансляцию WTA в Украине

Телеканал Maincast Sport заключил долгосрочное соглашение о правах на трансляцию турниров женского профессионального теннисного тура WTA Tour driven by Mercedes-Benz в Украине.

Соглашение позволит болельщикам смотреть турниры WTA на украинском языке на протяжении всего сезона 2027, в ходе которого тур посетит 26 стран и территорий. Сезон стартует в январе в Брисбене и Окленде, затем пройдет через знаковые турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Риме и Пекине и завершится в ноябре итоговым турниром FAGE WTA Finals в Шарлотте (США).

WTA Tour пополняет портфель международных спортивных прав Maincast Sport, в который уже входят NBA, Кубок Испании по футболу, MotoGP и NASCAR. С приходом WTA предложение канала становится еще сильнее: зрители получат женский теннис мирового уровня и возможность следить за украинскими теннисистками, которые стабильно выступают на самом высоком уровне.

Соглашение охватывает турниры WTA 1000, WTA 500 и WTA 250, а также итоговый турнир FAGE WTA Finals в Шарлотте (США), где сыграют восемь лучших теннисисток и восемь лучших парных команд сезона.

"Мы хотим, чтобы украинские болельщики могли смотреть лучшие спортивные соревнования мира на родном языке и следить за выступлениями украинских спортсменов на международной арене. Именно поэтому мы продолжаем расширять спортивный портфель Maincast Sport. Партнерство с WTA позволит транслировать в Украине практически весь сезон женского тенниса, в том числе матчи с участием ведущих украинских теннисисток. Это также возможность привлечь к теннису новую аудиторию и сделать этот вид спорта еще ближе украинским зрителям", – отметил владелец телеканала Максим Криппа.

"С 2027 года матчи Элины Свитолиной, Марты Костюк, Даяны Ястремской и других украинок можно будет смотреть эксклюзивно на Maincast Sport, а вместе с ними – сотни матчей лучших теннисисток мира. Мы готовим для тенниса собственные шоу, аналитику и эфиры со звездными гостями. WTA – это почти круглогодичный турнирный цикл, поэтому у зрителей Maincast Sport будет большой теннис каждую неделю", – Виталий Волочай, соучредитель Maincast.

"Мы рады партнерству с Maincast Sport, которое позволит показать больше женского тенниса болельщикам в Украине, где этот вид спорта уже так много значит. Украинские теннисистки продолжают заметно влиять на мировой теннис, и это соглашение даст фанатам больше возможностей следить за любимыми спортсменками и чувствовать азарт WTA Tour на протяжении всего сезона", – Марина Сторти, CEO WTA Ventures.