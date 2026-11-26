Били и плевали в лицо. В Польше напали на украинского чемпиона из-за формы сборной Украины с тризубцем на груди. Видео

В Варшаве неизвестная женщина напала на украинского бойца ММА Виталия Ляликова. По словам 23-летнего спортсмена, пассажирка ударила его по голове, плевала в его сторону и пыталась пнуть, однако он не стал отвечать ей ударами, ограничившись съемкой происходящего на телефон.

Виталий Ляликов. Источник: instagram.com/izvestnyy13_12/

Инцидент произошел вечером 25 ноября в варшавском трамвае №26. Около 22:30 Ляликов возвращался домой после тренировки. В вагоне находилось примерно пять-шесть человек, поэтому большую спортивную сумку он поставил на соседнее свободное сиденье.

Вскоре в трамвай вошла женщина. Как рассказал украинец изданию inPoland.net.pl пассажирка сразу обратила на него внимание и начала оскорблять, упоминая его украинское происхождение.

"О, курва, что, украинец?" – такую фразу, по словам Ляликова, произнесла женщина.

После этого она сбросила его сумку на пол и продолжила ругаться. Спортсмен не стал вступать с ней в перепалку, молча поднял вещи и продолжил пользоваться телефоном.

Однако конфликт на этом не закончился. Спустя несколько минут женщина подошла к украинцу и ударила его по голове. Ляликов достал телефон и начал записывать происходящее. Во время дальнейшего столкновения пассажирка продолжала вести себя агрессивно, плевала в его сторону и предприняла попытку ударить ногой. Мужчина, по его словам, только защищался от нападения.

Полячка напала на украинца. Источник: Кадр из видео

Несмотря на профессиональные занятия единоборствами, применять силу против женщины он не стал.

"Я принципиально не стал отвечать силой. Для меня как для мужчины поднять руку на женщину неприемлемо. Но то, что произошло, уже стало настоящей границей", – объяснил спортсмен.

Ляликов также заявил, что нападавшей повезло с его самообладанием.

"Чтобы вы понимали, эта неадекватная полька совершенно неожиданно начала говорить такие вещи, что мне стало крайне неприятно за весь наш народ. Она наговорила столько всего, что мне очень хотелось за всех нас ответить ей физически. Но я сдержался и не позволил себе ничего подобного. Я ничего не сделал, не поднял руку и ограничился лишь эмоциональной реакцией. Это был просто крик, я практически никак не отреагировал на ее слова", – призрался Ляликов.

Украинец отдельно отметил, что до начала конфликта не разговаривал с женщиной. На русском языке он обратился к ней уже во время второй попытки нападения.

Ляликов прокомментировал нападение. Источник: Warsaw.here

При этом на его куртке был изображен украинский герб с тризубцем.

Сам инцидент завершился на остановке, где Ляликову нужно было выходить. Оба покинули трамвай, после чего женщина быстро ушла.

Виталий Ляликов с форме с гербом. Источник: instagram.com/izvestnyy13_12/

Виталий Ляликов родом из Донецкой области. В 2017 году после оккупации Донецка он переехал в Запорожье, где продолжил заниматься спортом. В Польше мужчина живет около года и тренируется в варшавском Ares Fight Club.

Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет три победы и три поражения. По собственным словам спортсмена, он является чемпионом Запорожской и Днепропетровской областей по ММА, имеет звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Виталий Ляликов. Источник: instagram.com/izvestnyy13_12/

После нападения Ляликов пока не обращался в полицию. Он объяснил это тем, что происшествие случилось поздно вечером и он не был уверен в результативности такого обращения.

Информация о личности женщины и возможной реакции правоохранительных органов на момент публикации отсутствовала.