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WhiteBIT и Svitolina Foundation запускают совместную международную программу поддержки украинских теннисных талантов

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
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WhiteBIT и Svitolina Foundation запускают совместную международную программу поддержки украинских теннисных талантов
Первыми участницами программы стали 10 украинских теннисисток. Источник: WhiteBIT

Криптобиржа WhiteBIT совместно с Фондом Элины Свитолиной "Svitolina Foundation" объявили о запуске совместной социальной инициативы WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency – международной программы профессиональной подготовки для талантливых украинских теннисистов в возрасте от 12 до 16 лет.

WhiteBIT и Svitolina Foundation запускают совместную международную программу поддержки украинских теннисных талантов

Источник: WhiteBIT

Первыми участницами программы стали 10 украинских теннисисток, входящих в топ-20 национального рейтинга в своих возрастных категориях. Почти 3 месяца юные спортсменки будут проходить интенсивную подготовку в Испании под руководством опытных международных тренеров. Первый набор стартовал 26 октября 2026 года. Участие в программе для теннисисток полностью бесплатное, все расходы покрывает Владимир Носов, основатель и президент финтех-экосистемы W Group. Всего в течение года запланированы четыре набора участниц.

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WhiteBIT и Svitolina Foundation запускают совместную международную программу поддержки украинских теннисных талантов

Источник: WhiteBIT

Развитие вопреки войне

Полномасштабная война существенно повлияла на возможности профессиональной подготовки молодых украинских спортсменов. Постоянные обстрелы, воздушные тревоги, отключения электроэнергии затрудняют регулярные тренировки и подготовку к международным соревнованиям.

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency призвана создать для перспективных украинских теннисисток стабильные и безопасные условия подготовки, обеспечить доступ к международному тренерскому опыту и помочь продолжать путь в профессиональный спорт независимо от внешних обстоятельств и финансовых возможностей. К реализации программы также присоединилась ОО "Тризуб".

WhiteBIT и Svitolina Foundation запускают совместную международную программу поддержки украинских теннисных талантов

Источник: WhiteBIT

"Мы хотим, чтобы талантливые украинские дети имели доступ к профессиональной подготовке независимо от финансовых возможностей их семей или обстоятельств, в которых они оказались, – отмечает Владимир Носов, основатель и президент финтех-экосистемы W Group, в которую входит криптобиржа WhiteBIT. – Наша цель – системно поддерживать молодых украинских спортсменов, чтобы в будущем Украина располагала сильной плеядой теннисистов, способных представлять нашу страну на самых престижных мировых турнирах".

Одной из составляющих программы станет личное участие Элины Свитолиной – самой успешной спортсменки в истории украинского тенниса и экс-третьей ракетки мира по рейтингу WTA, бронзовой призерки Олимпийских игр в Токио и глобального амбассадора WhiteBIT.

WhiteBIT и Svitolina Foundation запускают совместную международную программу поддержки украинских теннисных талантов

Источник: WhiteBIT

"Когда мне было 12 лет, я переехала в Харьков, где нашла поддержку и условия для профессионального роста. Я хорошо помню, как важно было иметь рядом людей, которые верили в меня и помогали двигаться вперед, – говорит Элина Свитолина. – Сегодня я счастлива, что вместе с WhiteBIT мы можем дать такую возможность. В это тяжелое для Украины время мы хотим, чтобы они могли сосредоточиться на теннисе, не беспокоясь об условиях, в которых живут и тренируются".

Профессиональная подготовка и международные тренеры

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency пройдет в Испании. При поддержке WhiteBIT участницы получат возможность почти три месяца тренироваться в профессиональной спортивной среде. Подготовку спортсменок возглавит Мария Хосе Льорка Понс, бывшая профессиональная теннисистка с более чем 30-летним тренерским опытом. В качестве тренера она работала со спортсменками, входившими в топ-30 мирового рейтинга WTA.

WhiteBIT и Svitolina Foundation запускают совместную международную программу поддержки украинских теннисных талантов

Мария Хосе Льорка Понс. Источник: WhiteBIT

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency станет первой инициативой WhiteBIT в рамках долгосрочной поддержки детского украинского тенниса. Ее цель – помогать воспитывать новое поколение украинских теннисистов, которые будут представлять Украину на ведущих международных турнирах.

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