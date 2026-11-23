"Харьковские Соколы" демонстрируют результаты не только на площадке, но и в работе с будущим поколением спортсменов. Важную роль в развитии клуба и поддержке баскетбола играет его партнер – фармацевтическая корпорация "Здоровье".

Видео дня

Развитие спорта начинается задолго до первых профессиональных побед. С детских тренировок, знакомства с опытными игроками, первых соревнований и веры в собственные силы. Именно такой подход к популяризации баскетбола воплощают "Харьковские Соколы" при поддержке фармацевтической корпорации "Здоровье". Сотрудничество партнеров направлено не только на поддержку профессиональной команды, но и на создание возможностей для молодых спортсменов, которые стремятся связать свое будущее с баскетболом.

От профессионалов – к самым юным баскетболистам

Одним из важных направлений деятельности "Харьковских Соколов" является работа с детьми и молодежью. Недавно игроки клуба встретились с воспитанниками детской баскетбольной школы D12.

Юные спортсмены получили возможность провести совместную тренировку с профессиональными баскетболистами, пообщаться с ними и перенять опыт. Во время встречи также состоялся конкурс бросков, а в завершение дети получили подарки от "Харьковских Соколов".

Для молодых игроков такие мероприятия имеют особое значение. Ведь возможность тренироваться рядом с баскетболистами Суперлиги помогает не только совершенствовать спортивные навыки, но и увидеть, каких результатов можно достичь благодаря настойчивости, дисциплине и ежедневному труду.

РЕКЛАМА

Молодежь получает шанс заявить о себе в большом баскетболе

Еще одним важным шагом в развитии молодежного спорта стало создание команды "Харьковские Соколы-ХНУВС", которая в этом сезоне дебютировала в Первой лиге Украины.

Команда сформирована из молодых харьковских баскетболистов, которые стремятся развиваться и набираться опыта выступлений на взрослом уровне. Для них участие в чемпионате – это возможность проверить свои силы в конкурентной борьбе, научиться отвечать за командный результат и сделать следующий шаг в спортивной карьере.

Главные истории дня

И первый весомый успех уже есть. "Харьковские Соколы-ХНУВС" одержали свою дебютную историческую победу в Первой лиге, обыграв "Запорожье-ДЮСШ-12" со счетом 61:59.

Этот успех стал важным событием для молодой команды. Но его значение выходит за рамки одного матча. Он демонстрирует, что харьковская молодежь способна конкурировать на всеукраинском уровне, а создание условий для ее спортивного развития уже приносит первые результаты.

Семь побед подряд – пример для нового поколения

Пока молодые баскетболисты делают первые шаги во взрослом чемпионате, основная команда "Харьковских Соколов" демонстрирует уверенную игру в Суперлиге.

РЕКЛАМА

Харьковчане одержали семь побед подряд и поднялись на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Украины. Впереди команду ждут новые серьезные испытания – домашние матчи против действующего чемпиона Украины "Днепра" и "Запорожья".

Успехи основного состава имеют важное значение и для молодежного направления клуба. Ведь профессиональные баскетболисты становятся примером для юных воспитанников спортивных школ и молодых игроков Первой лиги. Их результаты доказывают, что системная работа, командное взаимодействие и стремление к совершенствованию позволяют достигать высоких спортивных целей.

РЕКЛАМА

Инвестиции в молодежь – инвестиции в будущее

Для фармацевтической корпорации "Здоровье" поддержка "Харьковских Соколов" является частью социально ответственного подхода, в основе которого – забота о здоровье людей, популяризация активного образа жизни и развитие родного города.

Особое значение такая деятельность приобретает сегодня, когда украинские дети и молодежь нуждаются в возможностях для полноценного развития, общения, физической активности и самореализации.

"Роль взрослых – быть примером для детей, поддерживать их и вдохновлять на развитие. Мы всегда присоединяемся к инициативам, направленным на формирование здорового, успешного и мотивированного поколения – будущего Украины", – подчеркивает Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"", отмечая важность поддержки детского и юношеского спорта.

Сотрудничество корпорации "Здоровье" и "Харьковских Соколов" демонстрирует, что настоящие спортивные достижения – это не только победы профессиональной команды, но и воспитание нового поколения спортсменов, которые завтра будут представлять Харьков и Украину на самом высоком уровне.