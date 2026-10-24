Убит вице-президент Олимпийского комитета Болгарии

В столице Болгарии застрелили 60-летнего Слави Бинева, который занимал пост вице-президента национального олимпийского комитета и возглавлял федерацию тхэквондо, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).. По подозрению в убийстве полиция задержала трех мужчин, предварительной причиной преступления следствие считает финансовые разногласия.

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Нападение произошло в субботу, 24 октября, около 10:18 по местному времени в доме Бинева в столичном районе Павлово. По имеющимся данным, нападавший выстрелил ему в голову. На месте происшествия следователи обнаружили гильзу, а о случившемся в полицию сообщил рабочий, находившийся в здании.

После получения информации об убийстве правоохранительные органы объявили план перехвата. Вскоре на 54-м километре автомагистрали "Тракия", возле тоннеля "Траянови врата", задержали трех подозреваемых. По данным следствия, перед задержанием мужчины попытались избавиться от улик и выбросили из автомобиля оружие. Всего правоохранители изъяли два ствола.

Задержанные оказались двумя гражданами Турции и одним гражданином Болгарии. Все трое владели строительной компанией, которая занимается возведением двух жилых комплексов в Софии.

По информации МВД Болгарии, подозреваемые были хорошо знакомы с Биневым и неоднократно бывали у него дома. В частности, они посещали его накануне убийства. Основная версия следствия связана с финансовым конфликтом и неурегулированными деловыми отношениями.

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Главный секретарь МВД Болгарии Любомир Николов заявил, что правоохранительные органы не считают убийство заказным. По его словам, подозреваемые не скрывали лица и передвигались на собственном автомобиле.

Позже Болгарское национальное телевидение (БНТ) опубликовало записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены посетители Бинева, подозреваемые в его убийстве. Материал вышел 24 октября в 14:55 по местному времени. Телеканал обозначил публикацию как эксклюзивную.

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Чем известен Слави Бинев

Бинев совмещал спортивную, политическую и предпринимательскую деятельность. В 1992 году он стал чемпионом Европы по тхэквондо, а в 2017-м возглавил Болгарскую федерацию этого вида спорта. Он также входил в руководящие органы Европейского союза тхэквондо и Всемирной федерации тхэквондо.

В апреле 2025 года Бинев занял пост вице-президента Болгарского олимпийского комитета.

Помимо спортивной карьеры, он занимался политикой. С 2007 по 2014 год Бинев представлял Болгарию в Европейском парламенте. Изначально он был избран от националистической партии "Атака", позднее работал в Народном собрании Болгарии.