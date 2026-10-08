В Мексике рестлер убил рефери броском головой в настил во время выступления. Видео

75-летний рефери Герaрдо Герман Пинеда, известный под именем Эль Буо, умер после опасного приема во время шоу мексиканского рестлинга в штате Идальго, пишет Milenio. Рестлер Эль Хихо де Фишман после инцидента был задержан, а власти начали расследование по факту смерти судьи.

Видео дня

Трагедия произошла 6 октября на арене 11 июля в муниципалитете Минерал-де-ла-Реформа. В главном поединке вечера Эль Хихо де Фишман встречался с Маскарой Саградой NG, а Пинеда обслуживал матч в качестве рефери.

Во время встречи рестлер применил против судьи прием, который источники называют мартинете, или piledriver. Вариант приема также описывается как Package Piledriver: после него Пинеда остался лежать на ринге и больше не поднялся.

Проведение мартинете в мексиканской луча либре считается запрещенным из-за высокой опасности приема. После случившегося шоу прервали и вызвали экстренные службы, однако прибывшие медики констатировали смерть.

После случившегося де Фишман был задержан и передан прокуратуре штата Идальго. Следствие рассматривает обстоятельства произошедшего, а его дальнейший юридический статус должен быть определен в рамках расследования.

РЕКЛАМА

Кроме того, власти закрыли арену 11 июля. По данным La Jornada, у площадки не было необходимого разрешения на проведение мероприятия, а ранее представители объекта не позволили проверить условия проведения шоу.

Главные истории дня

Герардо Герман Пинеда посвятил мексиканскому рестлингу более трех десятилетий. До работы рефери он около 15 лет выступал как профессиональный рестлер под именем Эль Буо Негро II, после чего стал обслуживать поединки, в том числе на арене Aficion.