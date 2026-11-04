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Во Львове при партнерстве BTN Foundation состоялась третья конференция по адаптивному футболу

Мария ШевчукМария Шевчук
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Во Львове при партнерстве BTN Foundation состоялась третья конференция по адаптивному футболу
Во Львове при партнерстве BTN Foundation состоялась третья конференция по адаптивному футболу

Третья украинская конференция по адаптивному футболу состоялась во Львове. Ее ежегодно организует благотворительное общество Shakhtar Social. В этом году мероприятие поддержал фонд BTN Foundation.

Участники обсуждали, как развивать и популяризировать адаптивный спорт и какую роль в этом может играть бизнес. Отдельно говорили об инструментах адаптации ветеранов и подвели итоги Чемпионата Украины по ампфутболу. В этом году к конференции присоединились гости из датской организации FANT, которые поделились опытом двухлетнего сотрудничества Дании и Украины в этом направлении.

Во Львове при партнерстве BTN Foundation состоялась третья конференция по адаптивному футболу

Во Львове при партнерстве BTN Foundation состоялась третья конференция по адаптивному футболу

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Первую панельную дискуссию посвятили тому, как ампфутболу в Украине двигаться дальше. Этот вид спорта заметно растет, поэтому следующим шагом для него становится переход от отдельных инициатив к устойчивой системе, в которой ветераны и гражданские с ампутациями смогут постоянно тренироваться в разных регионах. О том, как эта работа выглядит на практике, рассказали главный тренер "Шахтар Сталеві" Богдан Билько и директор Shakhtar Social Андрей Бабешко, а взгляд бизнеса на это направление изложил предприниматель и IT-инвестор Роман Балашов.

Много времени спикеры посвятили BTN:Start. Инициатива обустраивает площадки для регулярных тренировок под наблюдением специалистов, где участники также получают психологическую поддержку. Первой стала площадка в Ирпене, позже тренировки начались в Белой Церкви. Следующее место для занятий команда сейчас готовит в Белогородке. Благодаря постоянным занятиям в общинах вокруг ампфутбола постепенно формируется более широкий круг игроков и тренеров, который станет опорой для развития всего направления.

Во Львове при партнерстве BTN Foundation состоялась третья конференция по адаптивному футболу

Во Львове при партнерстве BTN Foundation состоялась третья конференция по адаптивному футболу

"В спорте результат складывается из месяцев регулярной работы, в течение которых игроки тренируются каждую неделю, а вокруг площадки постепенно появляется сообщество. Бизнесу стоит поддерживать проекты с сильной командой и планом развития. Пример BTN показывает, что масштабирование начинается с локации, где модель проверили на практике, после чего ее можно переносить в другие города с учетом особенностей каждой общины", – отметил Роман Балашов, предприниматель и IT-инвестор.

За три года конференция стала постоянным местом встречи для людей, которые развивают ампфутбол в Украине. Ежегодный формат особенно важен для такого молодого направления, ведь позволяет делиться наработками и следить за тем, что происходит в разных регионах страны.

"Ампфутбол в Украине активно развивается, однако общество до сих пор мало знает об этом виде спорта и возможностях, которые он открывает для людей с ампутациями. Мы работаем над тем, чтобы ситуация менялась, а партнеры вроде BTN Foundation помогают нам рассказывать об ампфутболе более широкой аудитории. Хотим, чтобы о нем узнавало все больше людей, ведь для многих ветеранов и гражданских регулярные тренировки становятся первым шагом к возвращению к активной жизни", – рассказал Андрей Бабешко, директор благотворительного общества Shakhtar Social.

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