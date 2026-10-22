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В Луцке попрощались с известным экс-футболистом сборной Украины, погибшим на войне с российскими оккупантами. Фото

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
1,9 т.
В Луцке попрощались с известным экс-футболистом сборной Украины, погибшим на войне с российскими оккупантами. Фото
Около 20 месяцев спортсмен и воин считался пропавшим без вести после того, как его подразделение пыталось выйти из окружения

В Луцке 22 октября состоялось прощание с Романом Максимюком, бывшим полузащитником киевского "Динамо", "Днепра", "Волыни" и сборной Украины, который погиб во время боев с российскими оккупантами. Его смерть удалось официально подтвердить только в октябре 2026 года после ДНК-экспертизы: почти 20 месяцев бывший футболист считался пропавшим без вести.

В Луцке попрощались с известным экс-футболистом сборной Украины, погибшим на войне с российскими оккупантами. Фото

С Романом Максимюком попрощались в Луцке. Источник: https://facebook.com/roman.bebekh

Общественная церемония прощания прошла на стадионе "Авангард", где Максимюк выступал за луцкую "Волынь". Траурный кортеж прибыл туда в 16:00, после чего горожане, болельщики и близкие получили возможность отдать спортсмену последнюю дань уважения.

В Луцке попрощались с известным экс-футболистом сборной Украины, погибшим на войне с российскими оккупантами. Фото

С Романом Максимюком попрощались в Луцке. Источник: https://facebook.com/roman.bebekh

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В 18:00 кортеж направился к Кафедральному собору Святой Троицы Православной церкви Украины, где началась заупокойная служба.

В Луцке попрощались с известным экс-футболистом сборной Украины, погибшим на войне с российскими оккупантами. Фото

С Романом Максимюком попрощались в Луцке. Источник: https://facebook.com/roman.bebekh

Похороны назначены на пятницу, 23 октября. В 11:00 в соборе пройдет чин погребения, после чего украинского военнослужащего похоронят с воинскими почестями в секторе почетных захоронений на городском кладбище в селе Гаразджа под Луцком.

В Луцке попрощались с известным экс-футболистом сборной Украины, погибшим на войне с российскими оккупантами. Фото

С Романом Максимюком попрощались в Луцке. Источник: https://facebook.com/roman.bebekh

Что известно о гибели Романа Максимюка

Максимюк погиб 11 марта 2025 года во время боев на Покровском направлении в Донецкой области, возле села Лысовка. Его подразделение пыталось выйти из окружения. После этого футболист длительное время числился пропавшим без вести, а обстоятельства его гибели удалось установить с помощью ДНК-экспертизы лишь спустя более полутора лет.

Осенью 2022 года Максимюк вступил в Вооруженные силы Украины. Он служил наводчиком в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск.

В Луцке попрощались с известным экс-футболистом сборной Украины, погибшим на войне с российскими оккупантами. Фото

Роман Максимюк. Источник: https://facebook.com/roman.bebekh

Спортивный журналист Роман Бебех, рассказывая о бывшем футболисте, сообщил, что в конце 2024 года ему предложили подготовить новый материал о Максимюке. К тому времени тот уже служил в десантной бригаде и воевал под Покровском. Журналист рассчитывал записать интервью после возвращения военного с боевого задания, однако Максимюк не вышел с позиции.

В Луцке попрощались с известным экс-футболистом сборной Украины, погибшим на войне с российскими оккупантами. Фото

Максимюк и Бебех. Источник: https://facebook.com/roman.bebekh

По словам Бебеха, во время последнего боевого задания Максимюк уничтожил значительное количество российских оккупантов. Тогда же его представили к государственной награде.

Карьера в сборной Украины и ведущих клубах

Роман Максимюк родился 14 июня 1974 года в Ивано-Франковской области. На профессиональном уровне он играл на позиции полузащитника за киевское "Динамо", "Днепр", луцкую "Волынь", одесский "Черноморец" и "Прикарпатье". В составе национальной сборной Украины футболист провел пять матчей.

В Луцке попрощались с известным экс-футболистом сборной Украины, погибшим на войне с российскими оккупантами. Фото

Роман Максимюк. Источник: https://facebook.com/roman.bebekh

После завершения профессиональной карьеры Максимюк работал грузчиком в супермаркете. Бебех вспоминал, что записывал с ним интервью уже в тот период. Во время поездки из Луцка в Киев за товаром бывший футболист рассказывал о Валерии Лобановском, договорных матчах и своем опыте выступлений в футболе.

Отдельным жестом поддержки семьи Максимюка стало появление его игровой футболки и военной куртки перед матчем сборной Украины с Канадой. По словам Бебеха, таким образом представители команды хотели поддержать близких футболиста и привлечь внимание к тому, что бывший игрок национальной сборной пропал без вести.

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