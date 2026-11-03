Olympic Dreams в США: прием в Майами и 8 медалей на Panamerican Open/Cup

Украинские дзюдоисты завоевали восемь медалей – одну золотую и семь бронзовых – на международных турнирах Panamerican Cup и Panamerican Open, которые состоялись во Флориде (США). Соревнования стали важной частью 41-го учебно-тренировочного кемпа международного проекта Olympic Dreams, который реализует Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям".

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В кадетской возрастной категории золотую медаль завоевала Яна Довгун, уверенно победившая соперниц из Канады и Мексики. Бронзовыми призерами стали Виктория Даниленко, Амир Мушик и Максим Габелок.

Среди юниоров бронзовые медали завоевали Сергей Каракин и Ростислав Маринич. Карина Десятник завершила соревнования на пятом месте, Аристарх Белан – на седьмом.

В соревнованиях среди взрослых бронзовыми призерами стали Денис Тупицкий и Давлат Мамадов.

Украинская команда выступала под руководством тренеров Александры Старковой, Карена Балаяна и Геннадия Белодеда.

41-й кемп Olympic Dreams стал первым в истории проекта, проведенным в США

Американский этап начался с торжественного приема украинской делегации в мэрии Майами. В мероприятии приняли участие мэр города Эйлин Хиггинс, Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, вице-президент Всемирного конгресса украинцев Андрей Футей, инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко, двукратная чемпионка мира по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Белодед, певица Мика Ньютон, спортсмены национальной сборной Украины по дзюдо, представители украинской общины, спортивного сообщества и партнеры проекта.

Во время встречи обсуждалось значение международной поддержки украинского спорта и развития спортивной дипломатии. Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко подчеркнул, что проект изначально создавался как системная программа поддержки украинских детей и молодых спортсменов, которые из-за войны лишились возможности полноценно тренироваться.

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"С самого начала мы стремились создать системный проект поддержки украинского спорта. И сегодня видим результаты этой работы. Благодарны нашим американским друзьям за поддержку наших спортсменов и возможность расширять географию Olympic Dreams", — отметил Анатолий Бойко.

После мероприятий в Майами украинские дзюдоисты отправились в Гейнсвилл, где продолжили спортивную программу. Завоеванные восемь медалей стали результативным завершением американского этапа проекта.

США стали 16-й страной, принявшей украинских спортсменов в рамках Olympic Dreams. С марта 2022 года проект организует зарубежные учебно-тренировочные кемпы для украинских детей и молодых атлетов, прежде всего из регионов, пострадавших от войны. Его главная задача – обеспечить возможности для безопасных тренировок, международного спортивного сотрудничества и сохранения олимпийского резерва Украины.