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Историческое золото Украины: участник Olympic Dreams Хазар Гейдаров стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Историческое золото Украины: участник Olympic Dreams Хазар Гейдаров стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр
Хазар Гейдаров, участник международного спортивного проекта Olympic Dreams. Источник: НОК Украины

17-летний украинский дзюдоист Хазар Гейдаров, участник международного спортивного проекта Olympic Dreams, завоевал золотую медаль IV летних Юношеских Олимпийских игр – Дакар-2026, став первым в истории Украины чемпионом этих соревнований по дзюдо.

До Игр в Дакаре украинские дзюдоисты шесть раз поднимались на пьедестал почета Юношеских Олимпийских игр, завоевав одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Историческое золото Украины: участник Olympic Dreams Хазар Гейдаров стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр

Анатолий Бойко и Хазар Гейдаров на тренировочном сборе в Италии. Источник: Olympic Dreams

Хазар – участник международного проекта Olympic Dreams, который с 2022 года реализует Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям". Благодаря проекту юные украинские спортсмены получают возможность тренироваться за границей в безопасных условиях, перенимать опыт международных специалистов и продолжать подготовку к соревнованиям высокого уровня.

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"Участие в тренировочных кемпах Olympic Dreams при поддержке Федерации дзюдо Украины и Министерства молодежи и спорта Украины помогло мне достичь этого результата. Благодаря проекту у меня была возможность тренироваться в разных странах, перенимать опыт лучших спортсменов и тренеров мира. Особенно запомнился кемп в Японии – на родине дзюдо. Там я многому научился, в частности технике борьбы и работе с захватами. Для меня как спортсмена это бесценный опыт, который помогает профессионально развиваться и достигать высоких результатов", – рассказал Хазар Гейдаров.

Историческое золото Украины: участник Olympic Dreams Хазар Гейдаров стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр

Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко с командой проекта в Японии. Источник: Olympic Dreams

"Победа Хазара – историческое достижение для украинского дзюдо. Именно ради таких результатов и существует проект Olympic Dreams, и мы рады быть причастными к большому спортивному пути украинских атлетов, которые, несмотря на войну, продолжают свою спортивную карьеру в Украине. Искренне поздравляем Хазара и желаем ему новых спортивных побед", – отметил Анатолий Бойко, инициатор и меценат проекта Olympic Dreams.

Историческое золото Украины: участник Olympic Dreams Хазар Гейдаров стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр

Историческое золото Украины: участник Olympic Dreams Хазар Гейдаров стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр

Проект Olympic Dreams был основан весной 2022 года для поддержки и сохранения олимпийского резерва Украины. За это время в 16 странах мира был организован 41 международный учебно-тренировочный кемп для юных спортсменов, представляющих 13 олимпийских видов спорта. Участники проекта продолжают выступать на международных турнирах, завоевывать награды и укреплять олимпийский резерв Украины.

Историческое золото Украины: участник Olympic Dreams Хазар Гейдаров стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр

Источник: НОК Украины

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