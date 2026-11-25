Знаменитый российский пауэрлифтер Александр Костянов получил тяжелые травмы во время попытки установить рекорд на всероссийском турнире "Кубок Ермака" в Тюмени. После неудачного подъема штанга весом 605 кг выскользнула из рук 35-летнего спортсмена и упала ему на грудь: спустя несколько дней он объявил о завершении соревновательной карьеры.

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Инцидент произошел во время выступления Костянова в жиме лежа с использованием специальной экипировки. Перед неудачной попыткой атлет успешно поднял 555 кг, установив мировой рекорд в своей дисциплине. Однако справиться с весом 605 кг ему не удалось: снаряд сорвался и упал на грудную клетку спортсмена. Ассистенты оперативно сняли штангу.

Костянов является многократным чемпионом и рекордсменом мира, Европы и Азии по версии альтернативных федераций пауэрлифтинга. В частности, он выступает в дисциплине жима лежа в софт-экипировке, а его лучший результат составляет 555 кг. Спортсмен также имеет звания заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера в системе альтернативного пауэрлифтинга.

После обследования врачи выявили у него серьезные повреждения. Правая кисть получила множественные разрывы связок, вывих большого пальца с отрывом связочного аппарата и повреждения сухожилий.

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На руку наложили гипс минимум на четыре недели. Кроме того, диагностирован надрыв дистального сухожилия бицепса левой руки.

"Грудная клетка: разорвана в кашу. Узист даже не смог разглядеть точную локализацию надрывов из-за огромной разлитой гематомы и жидкости. Жду спада отека, чтобы сделать детальное МРТ", – написал атлет у себя в соцсетях.

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Костянов сообщил, что жив, однако его состояние далеко от нормального. После того как действие обезболивающих и соревновательного адреналина ослабло, боль значительно усилилась: спортсмен не может нормально сидеть, лежать, ходить и спать.

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Врачи показали ему снимки правой кисти и объяснили, что суставы сильно изношены, а артроз достиг последних стадий. Он напомнил, что уже дважды получал серьезные повреждения этой руки во время работы с большими весами.

Хирурги предупредили пауэрлифтера, что дальнейшие выступления могут привести к повторным травмам и необратимым последствиям. Сам Костянов признал, что больше не рассчитывает вернуться на помост.

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"Я не Ванга и не могу заглядывать в будущее на 100%. Но дам честные 99%, что все. Хорош. Нажался", – заявил он.

Спортсмен также объяснил, что решение связано с семьей. У него трое детей, и супруги ожидают рождения четвертого ребенка.

"Моей семье нужен живой, способный двигаться муж и отец, а не инвалид в коляске. Пора включать холодный разум", – написал Костянов.

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Он признался, что рассчитывал стать первым россиянином, который официально поднимет более 600 кг на соревновательном помосте. Однако теперь считает, что его спортивный предел в этой дисциплине остался на отметке 555 кг.

Несмотря на тяжелые повреждения, пауэрлифтер заверил подписчиков, что намерен пройти восстановление: "Руки-ноги на месте, голова соображает, я дышу. Мы восстановимся".