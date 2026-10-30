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"Эпицентр-Подоляны" при партнерстве BETON открыли сезон Суперлиги победой в дерби

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
66
ВК "Епіцентр-Подоляни"
ВК "Епіцентр-Подоляни" в первом матче нового сезона Суперлиги обыграл "Епіцентр-Городок". Источник: BETON

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ВК "Эпицентр-Подоляны" в первом матче нового сезона Суперлиги обыграл "Эпицентр-Городок". Дерби двух команд "Эпицентра" завершилось со счетом 3:0. Клуб входит в число постоянных спортивных партнеров BETON – лицензированного украинского оператора, который поддерживает как крупные клубы, так и региональные команды и федерации.

Матч состоялся 16 октября в Городке. Первую партию "Эпицентр-Подоляны" выиграли со счетом 30:28, две следующие завершились со счетом 25:22 и 25:21. Больше всего очков в матче набрал Данило Урывкин, на его счету 25. Из-за воздушной тревоги игра прошла без зрителей.

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В клубе отмечают, что дерби "Эпицентров" – это всегда интересно и ответственно. Команды имеют разный класс, однако каждая из них настроена на победу. По оценке клуба, "Эпицентр-Городок" дал достойный бой.

"Старт нового волейбольного сезона – это всегда новые эмоции, амбиции и борьба за результат. "Эпицентр-Подоляны" в очередной раз подтвердили свой класс и готовность бороться за самые высокие цели. Соперник продемонстрировал свой потенциал и дал понять, что эта команда будет только набирать обороты. Впереди нас ждет немало ярких противостояний, и есть все основания ожидать, что следующие матчи будут не менее захватывающими, чем этот!", – прокомментировал Константин Рябуха, спортивный директор ВК "Эпицентр-Подоляны".

''Эпицентр-Подоляны'' при партнерстве BETON открыли сезон Суперлиги победой в дерби

"Эпицентр-Подоляны" при партнерстве BETON открыли сезон Суперлиги победой в дерби

На старте сезона команда одержала две победы в двух матчах. В клубе стремятся повторить достижение прошлого сезона, когда "Эпицентр-Подоляны" завоевали три трофея. Сильной стороной команды в клубе считают опытный состав, в котором игроки могут заменять друг друга. Лидером и основным бомбардиром называют Данила Урывкина.

"Мы поддерживаем "Эпицентр-Подоляны" на долгосрочной основе, поэтому уверенный старт команды в новом сезоне особенно приятен для нас. Волейбол – важная часть нашей поддержки украинского спорта за пределами футбола", – отметил Роман Балашов, CEO и владелец ООО "СИТИКОД", работающего под брендом BETON.

BETON сотрудничает с "Эпицентр-Подоляны" не первый сезон и, помимо волейбола, работает и с другими видами спорта.

ООО "СИТИКОД", работающее под брендом BETON, – лицензированный украинский оператор. Компания внедряет инструменты ответственной игры и системно поддерживает украинский спорт: от национальных федераций до региональных клубов.

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''Эпицентр-Подоляны'' при партнерстве BETON открыли сезон Суперлиги победой в дерби

"Эпицентр-Подоляны" при партнерстве BETON открыли сезон Суперлиги победой в дерби

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