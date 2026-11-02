Блог | Убийцам и террористам не место в хоккее, или о Хоккее как составляющей большой мировой геополитики

На фоне постоянных обстрелов и ожидания результатов выборов в США и других странах на второй план отошла новость о позорном решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккейных сборных к международным соревнованиям в сезоне 2026/27. Еще более отвратительным в этой истории, если не сказать в международной бизнес-коррупционной афере, является тот факт, что в случае исполнения решения CAS Россия в финале Чемпионата мира по хоккею согласно регламенту ЗАМЕНИТ именно сборную УКРАИНЫ.

Итак, на поле битвы российской орды убийц, мародеров и террористов против всего цивилизованного мира выходит ХОККЕЙ.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября 2026 года имеем четкую негативную реакцию МИД и спортивного сообщества Украины, а также национальных федераций Швеции и Финляндии. Важно также, что Немецкий хоккейный союз выступил против возвращения российской сборной на Чемпионат мира.

Напомню, что финал главного хоккейного события мира состоится в Дюссельдорфе и Мангейме 14-30 мая 2027 года.

Как нам действовать в таких условиях?

Предлагаю обратиться на государственном и спортивном уровне ко всем 15 странам-участницам финала Чемпионата мира (всего участвуют 16 стран), изложив нашу позицию и приложив видеоматериалы об уничтоженных спортивных объектах, в том числе хоккейных, убийствах украинских спортсменов, а с другой стороны – об активном участии российских спортсменов, в том числе хоккеистов, в поддержке российской агрессии и военно-террористических действий против Украины.

Нужно иметь в виду, что абсолютное большинство хоккейных команд представляют дружественные Украине государства. Так, в нашей группе А будут играть Финляндия, Германия, Латвия, Словения, Швеция, Швейцария и Австрия. В группе В – Чехия, Дания, Норвегия, Словакия, Венгрия, Казахстан, Канада и США.

Важной будет и публичная позиция наших звездных спортсменов, особенно бывших хоккеистов и их коллег по всему миру.

Уместной и полезной видится работа наших общественных организаций на родине хоккея – в Канаде. Это дружественное Украине государство прославили на хоккейном уровне десятки звездных хоккеистов, чьи семьи родом из Украины. Их реакция на отвратительное решение CAS также была бы крайне необходима и, по меньшей мере, не лишней.

Итак, речь идет не о хоккейном событии, а о мировоззренческом вопросе большой мировой геополитики.

Мы должны четко и однозначно предупредить международное сообщество:

УБИЙЦА и ТЕРРОРИСТ не должен играть в ХОККЕЙ, тем более на главной спортивной арене МИРА.