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Испанский футболист умер в 30 лет на следующий день после жуткого столкновения с вратарем. Видео

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
762
Испанский футболист умер в 30 лет на следующий день после жуткого столкновения с вратарем. Видео
Хесусу де Мигелю было 30 лет

Футболист испанского "Тенерифе" Хесус де Мигель Аламеда помер в возрасте 30 лет на следующий день после того, как у него остановилось сердце во время очередного матча второго дивизиона чемпионата страны. Нападающий островитян столкнулся с вратарем соперника, получив сильный удар в грудь, и был срочно госпитализирован.

О смерти Аламеды стало известно в 8 утра вторника, 3 ноября. Об этом информирует официальный сайт "Тенерифе". Форвард команды в выездном поединке против "Андорры" выбегал в контратаку, когда его в центральном круге грубо снес голкипер соперников.

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Арбитр тут же показал нарушителю прямую красную карточку, однако все внимание было приковано к Аламеде. Тот потерял сознание, о чем мгновенно стали сигнализировать другие участники матча. Медики обеих команд выбежали на поле, пытались реанимировать футболиста и приняли решение о срочной госпитализации.

Сам матч был прерван, а позже поступили сообщения о том, что состояние Хесуса удалось стабилизировать, однако оно остается крайне тяжелым. Однако спаси спортсмена не удалось и тот скончался, не приходя в сознание.

"Нет таких слов утешения, которые могли бы хоть немного облегчить эту глубокую скорбь. Мы разделяем скорбь его убитой горем семьи, близких и всего сообщества "Тенерифе" – все они сегодня оплакивают этот трагический исход", – отреагировали в клубе.

Испанский футболист умер в 30 лет на следующий день после жуткого столкновения с вратарем. Видео

Хесус де Мигель во время матча. Источник: ФК "Тенерифе"

Хесус де Мигель родился в Мадриде и выступал за команды низших дивизионов. Его лучшим результатом стали 25 голов в 88 матчах за "Кастельон", из которого он и перебрался в "Тенерифе". За островитян он отличился 11 раз и отдал семь результативных передач во всех турнирах в 36 встречах.

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