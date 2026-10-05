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День в составе "волков": игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
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День в составе "волков": игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа
На домашнем стадионе "волков" состоялся Media Game. Источник: GGBET

Сезон в самом разгаре, позади квалификация еврокубков и 7 туров УПЛ – но одну необычную тренировку "Полесье" приберегло именно на этот момент. На домашнем стадионе "волков" состоялся Media Game – совместная тренировка команды с представителями СМИ, которую клуб организовал при поддержке официального спонсора GGBET.

День в составе ''волков'': игроки ФК ''Полесье'' провели специальную тренировку с представителями медиа

Игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа. Источник: GGBET

На один день журналисты поменялись ролями с героями своих материалов: провели разминку и тренировочные упражнения по плану клуба, а в завершение сыграли спарринг в смешанных составах – представители СМИ и футболисты "Полесья" в одних командах.

День в составе ''волков'': игроки ФК ''Полесье'' провели специальную тренировку с представителями медиа

Игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа. Источник: GGBET

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День в составе ''волков'': игроки ФК ''Полесье'' провели специальную тренировку с представителями медиа

Игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа. Источник: GGBET

Вместе с гостями на поле тренировались Руслан Бабенко, Сергей Чоботенко, Никита Кравченко и Максим Брагару. Руководил процессом тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем, который после тренировки вместе с игроками ответил на вопросы журналистов во время медиа-брифинга.

"Сегодня журналисты смогли на собственном опыте почувствовать, как проходят наши тренировки, а мы – увидеть их в новой роли. И должен сказать, что некоторые приятно удивили своим потенциалом. Благодарим официального спонсора GGBET за поддержку в организации этого мероприятия: живое общение, совместная работа на поле и хорошее настроение придали заряд энергии всей команде", – рассказал главный тренер "Полесья" Руслан Ротань.

Эмоций хватило обеим сторонам: футболисты оценили азарт коллег из СМИ, а журналисты – редкую возможность увидеть тренировочный процесс не со стороны, а изнутри.

День в составе ''волков'': игроки ФК ''Полесье'' провели специальную тренировку с представителями медиа

Игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа. Источник: GGBET

День в составе ''волков'': игроки ФК ''Полесье'' провели специальную тренировку с представителями медиа

Игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа. Источник: GGBET

"Играть за "Полесье" – большая ответственность. Многие стремятся попасть в нашу команду, поэтому мы ценим эту возможность и каждый день работаем, чтобы соответствовать уровню клуба. Сегодня журналисты тоже хорошо проявили себя на поле. Особенно хочу отметить их вратаря – он стоял как скала, отражая удар за ударом. Футболку с автографами наших игроков он точно заслужил", – поделился капитан "Полесья" Руслан Бабенко.

День в составе ''волков'': игроки ФК ''Полесье'' провели специальную тренировку с представителями медиа

Игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа. Источник: GGBET

День в составе ''волков'': игроки ФК ''Полесье'' провели специальную тренировку с представителями медиа

Игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа. Источник: GGBET

Media Game стал очередным проектом ФК "Полесье" при поддержке GGBET – официального спонсора клуба. Партнеры и в дальнейшем будут развивать форматы, сокращающие дистанцию между командой, СМИ и болельщиками.

Убедиться в том, как наработки с тренировок смотрятся в реальной игре, можно уже 11 октября – "Полесье" сыграет с "Буковиной" в рамках 8-го тура УПЛ.

День в составе ''волков'': игроки ФК ''Полесье'' провели специальную тренировку с представителями медиа

Игроки ФК "Полесье" провели специальную тренировку с представителями медиа. Источник: GGBET

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