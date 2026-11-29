В ДТП погиб вице-чемпион Украины по боксу. Фото

Перспективному спортсмену было 20 лет

В Черновицкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 20-летний Василий Скалко, мастер спорта Украины по боксу. Автомобиль, в котором находился молодой спортсмен, врезался в электрическую опору в селе Бояны.

Василий Скалко. Источник: Молодий буковинець

О гибели Скалко сообщили Федерация бокса Украины и Боянский лицей №1, который спортсмен окончил в 2023 году.

Скалко учился в лицее №1. Источник: Боянский лицей №1

По информации спасателей, в аварии погиб молодой человек 2006 года рождения. До прибытия подразделения ГСЧС его деблокировали сотрудники экстренной медицинской помощи.

Фото с места ДТП. Источник: instagram.com/chernivtsi24

Василь Скалко представлял Черновицкую область и занимался боксом в клубе "Боян". Он завоевал серебряную медаль чемпионата Украины среди молодежи, а также стал бронзовым призером всеукраинского турнира в Белой Церкви. Кроме того, спортсмен получил специальный кубок "За волю к победе".

О его смерти также сообщили Федерация бокса Румынии и клуб CSM Bacau, за который выступал боксер.

Клуб опубликовал некролог. Источник: клуб CSM Bacau

В румынской федерации уточнили, что Скалко входил в состав национальной сборной Румынии среди взрослых.

Скалко входил в состав нацио... Источник: Федерация бокса Румынии Развернуть

Незадолго до трагедии спортсмен участвовал в чемпионате Европы U-23 в хорватском Порече. Он выступал в весовой категории до 60 кг и завершил соревнования после поражения в первом круге.

В Федерации бокса Украины выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также его тренерам и представителям спортивного сообщества.