Умер известный украинский боксер, завоевавший медали чемпионата мира и служивший в ВСУ

В возрасте 40 лет скончался украинский боксер Александр Исматов, дважды становившийся призером чемпионата мира среди юниоров. После начала полномасштабного российского вторжения спортсмен вступил в ряды Вооруженных сил Украины и участвовал в защите страны.

О смерти Исматова 10 ноября сообщила Федерация бокса Украины (ФБУ). В организации выразили соболезнования родным, близким, побратимам и всем, кто знал спортсмена. Обстоятельства смерти и ее официальную причину ФБУ не уточняла.

Исматов скончался в возрасте 40 лет. Источник: ФБУ

Исматов родился в Харькове и был воспитанником местной школы бокса. На соревнованиях он представлял спортивный клуб "Локомотив", а за свои достижения получил звание мастера спорта Украины.

На международном уровне главных успехов боксер добился в юношеском возрасте. В 2001 и 2002 годах он дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата мира среди кадетов в весовой категории до 45 кг. Также Исматов становился призером Всеукраинских летних спортивных игр в составе сборной Харьковской области.

После начала полномасштабной войны спортсмен добровольно присоединился к ВСУ. По информации, распространенной украинским боксером Иваном Редкачом, во время выполнения боевых задач Исматов получил тяжелое ранение, был уволен с военной службы по состоянию здоровья и умер дома в одиночестве.

Исматов умер дома. Источник: https://www.threads.com/@ivan_redkach_11

В Федерации отметили, что Исматов посвятил часть своей жизни спорту, а затем стал на защиту Украины. Его имя, подчеркнули в организации, останется в памяти боксерского сообщества.