Непобедимый американский боксер убил 2-летнего сына своей подруги

23-летний боксер Кишон Портер (4-0, 4 КО) был задержан в американском городе Меса после смерти двухлетнего ребенка, которого доставили в больницу с тяжелыми травмами, пишет FOX10. Следствие утверждает, что мальчик получил многочисленные повреждения внутренних органов, а медики обнаружили на его теле следы насилия.

Инцидент произошел утром 29 сентября в штате Аризона. Служба 911 получила вызов о ребенке, находившемся в критическом состоянии, в одном из жилых комплексов возле пересечения Country Club Drive и Brown Road. Двухлетнего мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Кишон Портер (справа). Источник: Facebeook@Кишон Портер

По данным полиции Месы, врачи заметили на теле ребенка подозрительные синяки и сообщили об этом правоохранителям. В ходе расследования детективы пришли к выводу, что мальчик подвергся избиению, в результате чего получил тяжелые внутренние повреждения.

Позже в тот же день полицейские задержали Портера у него дома. Первоначально ему было предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком.

Кишон Портер в суде. Источник: FOX10

Во время судебного заседания 30 сентября прокурор озвучил предварительные результаты вскрытия. Согласно этим данным, у погибшего были выявлены тяжелые внутренние травмы, включая старые и свежие переломы ребер, разрывы печени и желудка, повреждения кровеносных сосудов кишечника, а также серьезную травму поджелудочной железы.

После получения результатов аутопсии перечень обвинений был расширен. Теперь Портеру инкриминируют убийство первой степени и жестокое обращение с ребенком, повлекшее смерть.

Кишон Портер в суде. Источник: FOX10

Кроме того, прокуратура утверждает, что боксер также применял физическое насилие в отношении собственного годовалого ребенка.

По словам обвинения, Портер ранее имел обширную историю правонарушений и проявлений насилия еще в несовершеннолетнем возрасте. Суд установил для него залог в размере 1,5 миллиона долларов.