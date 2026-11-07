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Боксер-чемпион разбился в Австралии во время прыжка с парашютом

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
2,9 т.
Боксер-чемпион разбился в Австралии во время прыжка с парашютом
Трагедия случилась в Австралии

Бывший чемпион Австралии по боксу Джош Фредериксен погиб в результате несчастного случая во время прыжка с парашютом в штате Квинсленд, сообщает news.com.au. Спортсмену было 36 лет, он скончался в больнице Брисбена после тяжелых травм, полученных при приземлении.

Трагедия произошла в среду на площадке Skydive Ramblers в Тугулуэе, расположенном к северо-западу от Брисбена. По предварительным данным, парашют Фредериксена раскрылся штатно, однако незадолго до приземления он попал в зону турбулентности. В результате боксер жестко ударился о землю.

Боксер-чемпион разбился в Австралии во время прыжка с парашютом

Джош Фредериксен погиб в результате несчастного случая во время прыжка с парашютом. Источник: instagram.com/betterbybreath_/

Спортсмен получил серьезные травмы грудной клетки, таза и брюшной полости. Его эвакуировали вертолетом в Королевскую больницу Брисбена, где, несмотря на усилия медиков, он скончался в тот же вечер.

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Гибель Фредериксена подтвердила Австралийская федерация парашютного спорта. Генеральный директор организации Стивен Портер выразил соболезнования родным и близким спортсмена, а также парашютному сообществу.

"Австралийская федерация парашютного спорта глубоко опечалена смертью одного из наших членов в результате несчастного случая при приземлении", – говорится в заявлении организации.

Фредериксен был опытным парашютистом и совершил более 100 прыжков.

Помимо этого, он выступал на профессиональном боксерском ринге, где провел 20 поединков: одержал 13 побед, потерпел пять поражений и дважды завершил бой вничью. В его послужном списке также значится титул чемпиона Австралии в полутяжелом весе.

Боксер-чемпион разбился в Австралии во время прыжка с парашютом

Джош Фредериксен. Источник: instagram.com/betterbybreath_/

О смерти боксера сообщили его друзья и представители спортивного сообщества. Бывший профессиональный боксер Ник Мидгли, который был близким другом и наставником Фредериксена, посвятил ему публикацию в социальных сетях.

"Я никогда не слышал, чтобы кто-то плохо отзывался о Джоше Фредериксене. Он всегда оставался верен своим принципам и убеждениям. Я считал его братом, поэтому эта потеря стала для меня тяжелым ударом", – написал Мидгли.

Соболезнования также выразил бывший чемпион мира по боксу Уилл Томлинсон, назвавший произошедшее ужасной трагедией.

После гибели спортсмена была организована кампания по сбору средств для поддержки его семьи. По состоянию на утро пятницы сумма пожертвований превысила 25 тысяч долларов.

Полиция штата Квинсленд готовит материалы для передачи коронеру, который должен установить обстоятельства произошедшего.

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