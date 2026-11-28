Украинская биатлонистка Александра Меркушина эмоционально высказалась о ситуации внутри национальной команды после первой эстафеты сезона Кубка мира. 21-летняя уроженка Тернопольщины заявила о психологическом давлении со стороны тренерского штаба, унижениях в адрес ее семьи и отсутствии доверия к главному тренеру сборной Оксане Хвостенко.

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В интервью после гонки Меркушина рассказала, что подошла к началу сезона в хорошей физической форме и качественно подготовилась к соревнованиям. Однако психологическое состояние спортсменки осложняет обстановка внутри команды.

"У нас какая-то нездоровая атмосфера в команде, у меня нездоровая атмосфера с главным тренером. То, что сейчас происходит, я просто... У меня нет слов", – заявила биатлонистка в эфире "Суспильне.Спорт".

Особенно болезненной темой для Меркушиной стали высказывания в адрес ее близких. По словам спортсменки, главный тренер позволяет себе оскорбления в адрес ее семьи и других наставников.

"То, что себе позволяет главная тренерка: обзывать мою семью, обзывать других тренеров, переходить к таким унижениям, я этого не понимаю", – со слезами на глазах сказала Александра.

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Биатлонистка утверждает, что подобное отношение сопровождает ее на протяжении нескольких лет, начиная еще с юношеского возраста. Она заявила, что сталкивалась с обесцениванием своих спортивных результатов, сомнениями в ее достоинствах и оскорбительными высказываниями о семье.

"Почему постоянно я должна проходить через кучу унижений с одними тренерами, с другими тренерами и с третьими тренерами? Постоянно пытаются принизить мои результаты, говорить о том, что я недостойна. Унижать мою семью, рассказывать постоянно какие-то гадости", – рассказала спортсменка.

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По словам двукратной чемпионки мира среди юниоров, ситуация обострилась во время подготовки к новому сезону, когда начались внутренние отборы. Она пожаловалась на постоянные изменения условий участия в соревнованиях и решения, которые, по ее мнению, сопровождались манипуляциями и психологическим давлением.

"Сегодня у нас отбор, завтра у нас не отбор, потом снова отбор, а на следующий день опять не отбор. И вот такие какие-то вещи. Я хочу просто по-человечески работать, чтобы все было по-человечески", – объяснила биатлонистка.

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В качестве примера здоровой атмосферы в коллективе Александра привела сборную Гренландии, отметив сплоченность ее спортсменов.

"Они действительно стоят друг за друга горой. Не пытаются подставить друг друга, не пытаются кем-то манипулировать. Они просто дружные, работают ради результата", – отметила украинка.

Меркушина подчеркнула, что приехала в сборную ради тренировок и выступлений, а не внутренних конфликтов. Она также заявила, что больше не доверяет тренерскому штабу национальной команды и намерена продолжать работу только со своим личным наставником.

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"У меня есть тренер, которому я доверяю. Я больше не доверяю тренерскому составу. Либо я продолжаю работать в сезоне со своим тренером, либо не вижу смысла сотрудничать с другими наставниками", – сказала Александра.

При этом биатлонистка признала, что окончательное решение о ее дальнейшей работе в команде остается за главной тренеркой Оксаной Хвостенко. Если та предложит ей покинуть расположение сборной и отправиться на Ибию вместе с семьей, спортсменка готова это сделать.

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В завершение интервью Меркушина допустила возможность разговора с Хвостенко для урегулирования конфликта. Однако подчеркнула, что устала от необходимости постоянно отстаивать свое право на нормальную работу внутри команды.

"Бороться нужно на трассе. А когда тебя морально давят перед гонками, когда тебя морально давят на собраниях, какой смысл? Ты выходишь и тратишь больше энергии на то, что происходит вне гонки, чем на саму гонку", – подытожила биатлонистка.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины финишировала на 18-м месте в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Украинский дуэт Александра Меркушина/Антон Дудченко уступил победителям более трех минут, а неожиданным открытием гонки стала команда Гренландии, занявшая пятую позицию.