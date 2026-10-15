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Украинский баскетболист-чемпион потерял обе ноги в результате ранения на фронте

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 360
Украинский баскетболист-чемпион потерял обе ноги в результате ранения на фронте
После тяжелого ранения баскетболисту предстоит длительное восстановление

Бывший игрок украинских баскетбольных клубов Анатолий Челован получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на фронте, сообщает ФБУ. В результате травмы спортсмен потерял обе ноги, сейчас ему необходимы средства на дальнейшее лечение, реабилитацию и протезирование.

О ранении баскетболиста сообщили представители украинского баскетбола, которые объявили сбор финансовой помощи для военнослужащего. Они призвали спортивное сообщество поддержать Челована, много лет выступавшего на профессиональном уровне в Украине.

Украинский баскетболист-чемпион потерял обе ноги в результате ранения на фронте

Анатолию Человану необходимо лечение и реабилитация. Источник: ФБУ

До начала полномасштабного вторжения России Челован играл за различные украинские клубы. После 24 февраля 2022 года он присоединился к защите страны и отправился служить в Вооруженные силы Украины.

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Украинский баскетболист-чемпион потерял обе ноги в результате ранения на фронте

Анатолий Челован (слева). Источник: instagram.com/anatolii_excellent_chelovan/

Челован родом из Кременчуга, однако более 12 лет жил и играл в Киеве. Его рост составляет 201 см, на площадке он выступал на позиции центрового.

За время профессиональной карьеры баскетболист представлял несколько клубов, в том числе "Харцызск", криворожский "Кривбасс", ивано-франковскую "Говерлу", киевское "Динамо" и "Киев-Баскет". Также он играл за грузинские команды.

Украинский баскетболист-чемпион потерял обе ноги в результате ранения на фронте

Анатолий Челован. Источник: instagram.com/anatolii_excellent_chelovan/

В конце 2023 года Челован защищал цвета "Кривбасса" в украинской Суперлиге. Помимо выступлений в классическом баскетболе, спортсмен участвовал в турнирах по баскетболу 3х3, где становился победителем всеукраинских соревнований. Он также был задействован в медийном баскетболе и выступал в Первой медийной баскетбольной лиге King Media Basket.

Украинский баскетболист-чемпион потерял обе ноги в результате ранения на фронте

Анатолий Челован. Источник: instagram.com/anatolii_excellent_chelovan/

После тяжелого ранения баскетболисту предстоит длительное восстановление. Для продолжения лечения, прохождения реабилитации и установки протезов организован сбор средств.

Представители баскетбольного сообщества обратились к болельщикам, спортсменам и всем желающим с просьбой помочь Человану.

Помочь нашему герою можно по ссылке:https://send.monobank.ua/jar/3DBMW2SkVB

Номер карты для перевода: 4874 1000 2334 7332

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